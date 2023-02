Noah Centineo protagonizará la película 'Black Adam' junto a Dwayne Johnson. | Fuente: Instagram Noah Centineo

Aunque son pocos los detalles que se conocen sobre la muy anticipada película "Black Adam", protagonizada por Dwayne Johnson, ha trascendido que el antihéroe se enfrentará a la Justice Society of America. Y la sociedad ya tiene a su primer miembro, porque Noah Centineo ha sido elegido para interpretar a Atom Smasher.

The Hollywood Reporter informa que el actor de "A todos los chicos de los que me enamoré" será el encargado de dar vida a Atom Smasher. En los cómics de DC, él y Black Adam suelen ser buenos amigos, así que se espera que ambos actores compartan bastantes minutos de pantalla.

El superhéroe que encarnará Noah Centineo es capaz de aumentar su fuerza y su resistencia gracias a sus poderes, que le permiten aumentar el espacio entre sus átomos. Esto también le da la posibilidad de crecer en tamaño de un modo similar al de Ant-Man en Marvel, y de aumentar su masa corporal todo lo que quiera.

Atom Smasher ya apareció en la segunda temporada de la serie "The Flash", interpretado por el ex luchador de la WWE Adam Copeland.

Centineo, de 24 años, tuvo roles menores en series de Disney Channel como "Austin & Ally" y "Shake It Up". En 2015, se integró al drama "The Fosters". Pero la fama no llegó hasta que fue elegido para la cinta de Netflix "A todos los chicos de los que me enamoré" y sus secuelas. Allí da vida a Peter Kavinsky, novio de la protagonista Lara.

LA LLEGADA DE UN NUEVO ANTIHÉROE

Aunque la producción de la cinta "Black Adam" iba a comenzar en estos meses, se ha visto retrasada a causa de la pandemia de coronavirus. Por el momento no hay una fecha de inicio de rodaje, pero Dwayne Johnson adelantó que habrá novedades sobre el filme en el próximo DC Fandome, una convención digital que se celebrará en agosto.

"La jerarquía de poder en el Universo DC está a punto de cambiar", escribió el artista, conocido como 'La Roca', en las redes sociales, en referencia a las habilidades del antihéroe capaz de competir con Shazam o Superman. "Me uniré a la épica y primera de su tipo DC Fandome el 22/08/20. Esto es para ustedes, los fans".

Actualmente, "Black Adam" tiene su fecha de estreno prevista el 22 de diciembre de 2021, aunque se desconoce si los retrasos en la producción causados por el COVID-19 afectará también a su fecha de lanzamiento. (Europa Press)