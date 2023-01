Así entrena Dwayne Johnson para encarnar a 'Black Adam'. | Fuente: Composición

Dwayne Johnson, más conocido como “La Roca”, mostró su entrenamiento en redes sociales para interpretar a “Black Adam”, personaje del universo DC. “Fase 2. Entrenamiento para ‘Black Adam’. La jerarquía de poder en el Universo DC está a punto de cambiar”, se lee en la descripción de su publicación.

En la imagen se ve que está cargando unas cadenas gruesas en sus hombros que pesan alrededor de 22 kilos.

“Gritarle a mi entrenador de fuerza y acondicionamiento desde hace mucho tiempo. La hoja de ruta estratégica en constante evolución hacia el éxito de esta película y personaje. Mes a mes, semana a semana, día a día”, escribió en otro post.

Como se recuerda, "Black Adam" está basada en el cómic de C.C. Beck y Otto Binder y será dirigida por Jaume Collet-Serra, mientras que Adam Sztykiel se encargará del guion. La película será un spin-off de la comedia de acción "Shazam!" estrenada en 2019.

Este personaje apareció por primera vez en Fawcett Comics en 1945 antes de su reintroducción en DC Comics en 1973. Tal como relata el material original, el personaje obtiene sus poderes de los dioses de Egipto.

Johnson es uno de los actores más solicitados y tiene numerosos proyectos pendientes: "Jungle Cruise", "The King", "Big Trouble in Little China", "Doc Savage", "San Andreas 2" y la serie "Young Rock".

LA LLEGADA DE UN NUEVO ANTIHÉROE

Aunque la producción de la cinta "Black Adam" iba a comenzar en estos meses, se ha visto retrasada a causa de la pandemia de coronavirus. Por el momento no hay una fecha de inicio de rodaje, pero Dwayne Johnson adelantó que habrá novedades sobre el filme en el próximo DC Fandome, una convención digital que se celebrará en agosto.

"Me uniré a la épica y primera de su tipo DC Fandome el 22/08/20. Esto es para ustedes, los fans", escribió el artista, conocido como 'La Roca', en las redes sociales, en referencia a las habilidades del antihéroe capaz de competir con Shazam o Superman.

Actualmente, "Black Adam" tiene su fecha de estreno prevista el 22 de diciembre de 2021, aunque se desconoce si los retrasos en la producción causados por el COVID-19 afectará también a su fecha de lanzamiento.

