'Birds of Prey' cambia de título en los cines de Estados Unidos, después de su baja recaudación en su primer fin de semana, | Fuente: Warner Bros.

"Birds of Prey" es la película más reciente de Warner Bros., y continúa con la historia de Harley Quinn tras su separación del Joker. La cinta protagonizada por Margot Robbie funciona como un spin-off de “Suicide Squad”, y añade nuevos personajes al Universo Extendido de DC (DCEU).

El título original que se le dio al filme fue “Birds of Prey and the Fantabolous emancipation of one Harley Quinn”, sin embargo —al ser notablemente largo­— los cines la proyectaron bajo el nombre “Birds of Prey”, tal como se presentan las mujeres que pertenecen a este grupo en los cómics.

Ante ello, Warner Bros. ha decidido hacer un cambio, después de que la cinta recaudara solo 33,2 millones de dólares en taquilla durante su primer fin de semana. Esta cifra se ubica debajo de estrenos como “Shazam”, que obtuvo 53,5 millones en su apertura. Según fuentes de Screen Rant, el estudio ha pedido que se cambie a “Harley Quinn: Birds of Prey”, teniendo en cuenta que la villana de Batman figura como la protagonista de la ficción.

Desde ayer lunes 10 de febrero, en cines de Estados Unidos ya se puede visualizar el nuevo título, tal como fue compartido por usuarios en redes sociales que compraron sus boletos. La estrategia apunta a que los espectadores podrán identificar fácilmente la película, debido a que la gran mayoría conoce a Harley Quinn, pero no necesariamente al grupo Birds of Prey.

La nueva cinta de Margot Robbie muestra Harley Quinn que supera su ruptura con el Joker, y decide encontrar nuevas razones para seguir adelante en un equipo de antiheroínas. Cabe destacar que las críticas que recibió la cinta fueron positivas, y rescataron el protagonismo femenino en la historia basada en los cómics de DC.

“Birds of Prey” se estrenó el pasado jueves 6 de febrero, y el elenco está conformado por Margot Robbie, Jurnee Smollett-Bell, Mary Elizabeth Winstead, Rosie Pérez, Ella Jay Basco y Ewan McGregor.

