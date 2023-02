'Birds of Prey' está protagonizada por Magot Robbie, quien volvió a su rol como Harley Quinn después de 'Suicide Squad'. | Fuente: Warner Bros.

¿Un punto más para DC y Warner Bros., después de “Joker”? Al parecer, las primeras reacciones de “Birds of Prey” han sido positivas, un buen indicio para las críticas que llegarán después. La prensa de Estados Unidos se refirió a la cinta, protagonizada por Margot Robbie, como una “sorpresa” por lo divertida que resulta para el espectador.

“Birds of Prey” se basa en la serie de cómics del mismo nombre, donde los personajes femeninos de Gotham forman un equipo para enfrentarse a un nuevo mal. A pesar de que originalmente el protagonismo recae en Barbara Gordon, en la cinta este lugar pasó a ser de Harley Quinn.

Margot Robbie vuelve a interpretar el popular personaje, después de actuar en “Suicide Squad”, y descubre las nuevas facetas como una mujer libre, y lejos del Joker. En el filme también aparecen Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Renee Montoya (Rosie Perez), Huntress (Mary Elizabeth Winstead) y Cassandra Cain (Ella Jay Basco).

“‘Birds of Prey’ es un motín: rebosa de actitud y tiene algunas de las secuencias de lucha más ingeniosas y crujientes del género de superhéroes hasta la fecha. Entré con pocas expectativas y me sorprendió gratamente la diversión que tuve. No reinventa la rueda, pero tiene estilo de sobra”, detalló Laura Prudom de IGN.

“Acabo de ver ‘Birds of Prey’ y me complace informar que es mi película moderna de DC favorita hasta ahora. Al igual que Shazam, crea su propio camino con una estética, acción y tono totalmente únicos. Margot, Ewan y todos los demás son 100% fantásticos. ¿Por qué no hay más escenas de acción de patines?”, comentó Mike Rougeau de Gamespot.

“‘Birds of Prey’ tiene acción, humor y algunos de los personajes más memorables que hemos visto en una película de DC, pero lo más destacado es Margot Robbie. Ella es fantástica como Harley, mientras que también demuestra que a veces nuestras relaciones más valoradas son las que tenemos con la buena comida”, explicó Erik Davis de Fandango.

“‘Birds of Prey’ está tan arriba de mi territorio que es RIDÍCULO: ¡moda, señoras raras que rompen las espinillas de los hombres y se complementan agresivamente! ¡¡¡Si porfavor y gracias!!!”, comentó Clarisse Loughrey de The Independent.

“‘Birds of Prey’ muy divertida y malditamente violenta. The Birds son muy entretenidas y claramente diferentes entre sí. Ewan McGregor es muy siniestro y a menudo hilarante”, escribió Brandon Davis de Comicbook.

“‘Birds of Prey’ es deliciosamente modesta y despreocupada de su lugar en un contexto más amplio. Es una comedia criminal alocada y una verdadera película de fiesta. Todos se divierten, pero Mary Elizabeth Winstead interpreta a Huntress como un personaje secundario de The Tick. Es genial”. dijo Scott Mendelson de Forbes.

