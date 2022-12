Billie Eilish presentó adelanto de la canción del próximo filme de James Bond. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Amy Sussman

Dos semanas después de hacer historia en los Grammy y dos días tras su actuación en los Oscar, Billie Eilish avanza su nuevo proyecto, la canción que ha preparado para la próxima película de James Bond, que como la cinta se llamará "No Time To Die".El tema completo se publicará a las 16.00 hora de California (00.00 GMT), pero la cantante publicó este miércoles en su cuenta de Twitter un adelanto de apenas trece segundos de duración en el que se aprecia que el piano será un elemento destacado del tema, aunque no se escucha la voz Eilish.Eilish ha sido la cantante elegida para firmar el tema oficial de "No Time to Die", la nueva película de James Bond que se estrenará en abril. Se unirá así a la extensa lista de artistas que han cantado para las entregas del agente 007 y entre las que figuran estrellas como Madonna, Adele, Tom Jones, Shirley Bassey, Nancy Sinatra y el grupo A-ha.

"Poder ponerle música a la canción principal de una película que es parte de una saga tan legendaria es un enorme honor. La de James Bond es la saga fílmica más genial que jamás ha existido. Estoy todavía en 'shock'", aseguró Eilish sobre este encargo en el que ha colaborado, como es habitual, con su hermano Finneas.El pasado domingo, la cantante era una de las estrellas invitadas de los Oscar, donde interpretó "Yesterday" de The Beatles durante el apartado "in memoriam", en el que se rindió homenaje a celebridades que fallecieron recientemente como Kobe Bryant y Kirk Douglas.Antes, en los Grammy, Billie Eilish hizo historia al ganar con 18 años recién cumplidos las cuatro categorías más importantes de estos premios: mejor nuevo artista, disco del año, canción del año y grabación del año.Por su parte, la película "No Time To Die" será la última aparición de Daniel Craig como James Bond, quien lidera un reparto en el que también figuran Rami Malek, Ana de Armas, Léa Seydoux, Christoph Waltz, Naomie Harris, Ralph Fiennes, Jeffrey Wright, Ben Whishaw y Lashana Lynch. EFE

