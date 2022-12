Robert Pattinson, protagonista de 'The Batman', no considera al Caballero de la Noche como un superhéroe. | Fuente: Europa Press

Para Robert Pattinson, quien tomará el listón de Bruce Wayne en "The Batman", el personaje de los cómics de DC no es un "superhéroe". Lo que podría ser una controversial declaración, en realidad tiene un buen argumento detrás. El intérprete se refiere a que Batman no posee ningún tipo de poder sobrenatural lo que lo diferencia de otros héroes como Superman, Spider-Man o Wonder Woman.

Así lo ha explicó en una entrevista concedida en el marco de la promoción de "El faro", el aclamado filme que protagoniza junto a Williem Dafoe, al programa Today del canal NBC. Interrogado sobre cómo recibió la noticia de que sería un superhéroe, Pattinson se apresura a matizar la que, a su juicio, es la verdadera condición del millonario detective. "Batman no es un superhéroe" asegura, simulando estar algo molesto con el asunto.

"Es extraño", prosigue el recordado protagonista de la saga "Crepúsculo". "Siempre me he negado a ello. Es como que no cuenta, necesitas tener algo como poderes mágicos para ser un superhéroe", explica el protagonista de "The Batman". En los cómics, Bruce Wayne es un millonario que se sirve de tecnología de última generación para tomar la justicia por su mano y apresar a los criminales de Gotham.

Robert Pattinson toma la posta a Christian Bale como el nuevo Batman. | Fuente: Archivo / EFE

Esta no es la primera vez que Robert Pattinson redefine el estatus del Caballero de la Noche dentro del cine de superhéroes. Si ahora niega su condición de "super" hace unas semanas llegó a decir que, a tenor de la oscuridad y la dudosa moralidad de algunos de sus actos, no le consideraba un héroe. "Es un personaje complicado (...) No creo que yo pudiese interpretar a un héroe real. Siempre tiene que haber algo malo [en el personaje]", confesó en una entrevista con "The New York Times".

NO BUSCA ESTRELLATO

Por otro lado, el actor, que ya se prepara para dar vida al murciélago en la película dirigida por Matt Reeves, no cree que con la nueva cinta de DC Comics pueda producirse el mismo nivel de estrellato y exposición de su vida privada que con "Crepúsculo". "Hay una parte de mí que cree que es imposible que pase lo mismo. Porque fue tan repentino. Ahora espero que no haya gente esperando fuera de mi casa", dijo entre risas a Today.

Para "The Batman", Robert Pattinson toma el relevo de Ben Affleck que interpretó a Bruce Wayne en "Batman v Superman" y en "Liga de la Justicia". La nueva cinta confirmó a John Turturro como Carmine Falcone, Zoë Kravitz como Gatúbela, Andy Serkins como Alfred, Colin Farrell como Pingüino y Paul Dano como Enigma. Llegará a los cines en el 2021. (Europa Press)

