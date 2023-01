Michael Keaton vestirá el traje del Murciélago de Gotham nuevamente. | Fuente: Warner Bros.

El regreso de Michael Keaton como Batman en las películas modernas puso en alerta a todos los fanáticos de DC Comics; sin embargo, eso no significa que será el reemplazo para el rol. Una información publicada por The New York Times dio pie a una reciente confusión sobre la permanencia del actor, de 69 años, en el Universo Extendido de DC.

De acuerdo a dicho reporte, el artista se pondrá nuevamente el traje del Murciélago de Gotham para “The Flash”, la próxima película protagonizada por Ezra Miller. Esto habría confirmado las especulaciones sobre el icónico intérprete de Batman como reemplazo de Ben Affleck, luego de que este abandonara el universo cinematográfico.

Pero no, no se ha confirmado que tenga su propia línea argumental paralela a la de Robert Pattinson en el DCEU. El periodista Brook Barnes, quien escribió el artículo, salió al frente para aclarar que Michael Keaton solo estará presente en un filme y no se ha confirmado que volverá más adelante en otros.

“Me refería a la única película en la que Keaton ha sido anunciado como parte de, no su propia serie de filmes de Batman. Si tuviera información más allá de ‘The Flash’, obviamente la habría incluido en mi artículo”, aclaró el reportero desde Twitter luego de que las redes sociales enloquecieran por el confuso anuncio sobre el Batman noventero.

BATMAN EN “THE FLASH”

“The Flash”, con Ezra Miller, es una de las producciones del DCEU que más problemas ha presentado en el camino, enfrentando salidas de directores y reescrituras de guion. Bajo el liderazgo del cineasta Andy Muschietti, la película iniciará su rodaje este año y espera estrenarse en noviembre del 2022.

La cinta abarcará la historia del Flashpoint, muy recordada por las historietas de DC Comics, y contará con el inesperado fichaje de Michael Keaton. La estrella protagonizó “Batman” (1989) y “Batman regresa” (1992), ambas dirigidas por Tim Burton, y abandonó el papel antes del rodaje “Batman por siempre”, estrenada en 1995.

