Michael Keaton está en conversaciones para interpretar de nuevo a Batman, según medios estadounidenses. | Fuente: Warner Bros.

Después de 31 años, Michael Keaton se encuentra en negociaciones para volver a interpretar a Batman. Así lo dieron a conocer los medios The Wrap y Entertainment Weekly, cuyas fuentes especificaron que el actor puede ser parte de la cinta “The Flash” de Ezra Miller.

Asimismo, de acuerdo con Entertainment Weekly, es posible que Keaton aparezca bajo la piel de Bruce Wayne en otros filmes del universo de DC Comics, aunque Warner Bros. no ha hecho comentarios al respecto todavía.

Sobre la inclusión del protagonista de “Batman” en la película centrada en Flash, según The Wrap esta propuesta responde a la idea de los multiversos que se explorará en la cinta de Miller. Así, en una sola producción, diferentes versiones del mismo personaje de un cómic podrán coexistir.

No se sabe hasta el momento si el rol de Keaton en “The Flash” será grande o chico. Pero llama la atención que un nuevo Batman esté en planes, cuando Robert Pattinson se encuentra interpretando el mismo papel para “The Batman” de Matt Reeves, próximo a estrenarse en octubre de 2021.

En cuanto a “The Flash”, el filme ha tenido un camino sinuoso en estos años, pero se espera que su estreno sea el 1 de julio de 2022 pese al golpe de la pandemia de la COVID-19.

KEATON, EL BATMAN DE TIM BURTON

En 1989, la cinta “Batman” dirigida por Tim Burton tuvo a Michael Keaton en el papel del superhéroe oscuro y alado. En aquella oportunidad, Batman se enfrentó a un legendario Joker, interpretado por Jack Nicholson, en medio de una Ciudad Gótica azotada por el delirio del dinero.

La película fue un éxito en taquilla, llegando a recaudar más de 250 millones de dólares en todo el mundo, y también en recepción crítica al obtener varias nominaciones en los Premios Saturn, los Globos de Oro y los Oscar.

Keaton volvió a vestir la capa de Batman tres años después en “Batman Returns”, también de Tim Burton. Esta vez, compartió roles con Danny DeVito como Pingüino, Christopher Walken como Max Shreck y Michelle Pfeiffer como Catwoman.

Aunque hubiese podido interpretar una tercera vez al héroe de DC Comics en “Batman Forever”, de Joel Schumacher, el actor rechazó a esta propuesta por considerar que el guion "apestaba" y le cedió al lugar a Val Kilmer, quien también daría vida a Bruce Wayne en más de una ocasión.

Años después, en el 2017, Michael Keaton volvió a sumergirse en las películas de superhéroes, pero como un villano. Fue durante “Spider-Man: Homecoming”, de Marvel, donde reemplazó a Ciudad Gótica por Nueva York al hacer de Buitre, el antagonista de Spiderman. Una costumbre no perdió: volar por los aires.

Te sugerimos leer