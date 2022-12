Barack Obama aseguró que Drake puede interpretarlo en una cinta de corte biográfico. | Fuente: Composición / EFE y Europa Press

El nombre de Barack Obama dio la vuelta al mundo estas semanas tras el lanzamiento del primer volumen de sus memorias, titulado “Una tierra prometida”. La recepción del libro abrió más de una expectativa entre sus lectores, entre ellas una posible película biográfica del exmandatario.

Sin embargo, hasta la fecha, no hay ningún proyecto confirmado. Lo cual no significa que no se pueda especular sobre quién daría vida al expresidente de Estados Unidos en una biopic. A esta pregunta, el propio Obama afirmó que el rapero Drake tiene su aprobación.

En entrevista con el programa “360 With Speedy Morman”, el político estadounidense señaló: “Diré esto, Drake parece ser capaz de hacer lo que quiera. Quiero decir, es un hermano talentoso, talentoso. Entonces, si llega el momento y él está listo…”

De acuerdo con Obama, sus hijas están de acuerdo con que el cantante de “One Dance” lo encarne en la pantalla grande. “Drake tiene, lo que es más importante, creo, el sello de aprobación de mi hogar. Sospecho que Malia y Sasha [sus hijas] estarían bien con eso”, afirmó.

DRAKE ENSAYA PARA ENCARNAR A OBAMA

La aprobación de Barack Obama llegó luego de que Drake expresara sus deseos de meterse en su papel durante una entrevista con la revista Paper, a la que dijo que estaba tomando notas de cómo podría interpretar al exmandatario.

“Cada vez que lo veo en la televisión, no cambio de canal, definitivamente presto atención y escucho las inflexiones de su voz. Si le preguntas a alguien que me conoce, soy bastante bueno con las impresiones”, dijo entonces.

Según el rapero, aunque todavía no haya un estudio que esté evaluando realizar una cinta sobre la vida de Obama, él quiere encontrarse listo para afrontar este reto. “Solo presto atención para que cuando llegue el día no me apresure a aprender a hablar como él”, aseguró.

Te sugerimos leer