La cinta 'Nomadland' se llevó cuatro galardones en los Bafta 2021: Mejor película, Mejor directora, Mejor actriz y Mejor fotografía. | Fuente: Nomadland

La película "Nomadland", dirigida por Chloé Zhao, fue la gran ganadora de la noche de los Bafta 2021. La cinta protagonizada por Frances McDormand se llevó cuatro galardones, incluidos los de Mejor dirección, Mejor actriz y Mejor película, en la 74 entrega de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA).

Por la pandemia de la COVID-19, los premios de la academia del cine británico dividieron su 74 edición en dos días, anunciando los ocho primeros ganadores el sábado 10 de abril.

Conoce la lista completa de los ganadores de los Bafta 2021:

- Mejor película: "Nomadland".

- Mejor director: Chloé Zhao, por "Nomadland"

- Mejor actor: Anthony Hopkins, por "The Father".

- Mejor actriz: Frances McDormand, por "Nomadland".

- Mejor actor secundario: Daniel Kaluuya, por "Judas and the Black Messiah".

- Mejor actriz secundaria: Yuh-Jung Youn, por "Minari"

- Mejor intérprete revelación: Bukky Bakray, por "Rocks"

- Mejor guion original: Emerald Fennell, por "Promising Young Woman"

- Mejor guion adaptado: Christopher Hampton y Florian Zeller, por "The Father"

- Mejor película británica: "Promising Young Woman"

- Mejor película de habla no inglesa: "Another Round".

- Mejor documental: "My Octopus Teacher".

- Mejor película de animación: "Soul".

- Mejor cortometraje británico: "The Present".

- Mejor cortometraje de animación: "The Owl and the Pussycat".

- Mejor director, guionista o productor británico novel: "His House".

- Música original: "Soul".

- Sonido: "Sound of Metal".

- Fotografía: Joshua James Richard, por "Nomadland".

- Diseño de vestuario: "Ma Rainey's Black Bottom".

- Efectos visuales: "Tenet".

- Maquillaje y peluquería: "Ma Rainey's Black Bottom".

- Montaje: Mikkel Nielsen, por "Sound of Metal".

- Diseño de producción: "Mank".

- Bafta a la mayor contribución al cine británico: Noel Clarke.

- Mejor casting: "Rocks".

Con información de EFE

NUESTROS PODCASTS "Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana. La historia más famosa de Jack London transcurre en Canadá, en plena fiebre del oro, transmitiendo la belleza de los paisajes y su gente pintoresca. El protagonista de “Colmillo blanco” es un perro y con él viviremos toda clase de aventuras.

Te sugerimos leer