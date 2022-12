Vimos 'Avengers: Endgame' y esto nos pareción | SIN SPOILERS | Fuente: Marvel Studios

Es muy difícil escribir una reseña u opinión sobre "Avengers: Endgame" sin revelar detalles o evitar los molestos spoilers. Sin temor de arruinarle la experiencia a los fanáticos que vayan a ver la película cuando la estrenen este jueves 25 de abril, esta nueva entrega de los Vengadores se puede definir como IMPRESIONANTE.

Los hermanos Russo, directores de "Avengers: Endgame", nos han regalado una pieza magistral que encaja perfectamente en un Universo Cinematográfico de Marvel que aún está en expansión, que todavía tiene mucho más que ofrecer.

La expectativa por "Avengers: Endgame" va en aumento conforme se acerca su estreno mundial.

Si crees que tendrás que aguantar tres horas sin poder pararte o ir al baño, debo decir que es casi seguro que no vas a sentir el paso del tiempo. Incluso "Avengers: Endgame" puede parecer una película corta por la cantidad de contenido que ofrece.

El propio Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, señaló que está película y sus 21 predecesoras formarán la Saga del Infinito, debido a que todos los filmes giran en torno a las Gemas del Infinito. En ese sentido no puedo más que confirmar que "Avengers: Endgame" es un epílogo que podría calificarse de perfecto.

Sin que me gané el corazón y sin apelar al fanatismo, puedo decir que "Avengers: Endgame" es lo que uno espera y más. No me queda más que citar la carta que enviaron los hermanos Russo para evitar los molestos spoilers: "Thanos demanda nuestro silencio".

¿QUÉ DICE LA CRÍTICA INTERNACIONAL?

Tras la emisión de la película en la premiere de Los Ángeles el lunes 22 de abril, no se hicieron esperar las primeras reacciones sin spoilers de "Avengers: Endgame". Los comentarios señalan que la cinta es "espectacular" y plantea un futuro brillante para el MCU.

A continuación, repasa aquí las mejores impresiones de "Avengers: Endgame" sin spoilers:

Aaron Couch (Editor de The Hollywood Reporter): Me quedo con el análisis de Avengers: Endgame que ha hecho el propio Chris Evans: “He llorado como seis veces”.

Brian Tong (Youtuber): Bueno, esto ha sido sencillamente asombroso. No solo está llena de momentos muy emotivos. Además, plantea un futuro muy brillante para el MCU. Ve a verla varias veces y por favor, no se la spoilees a nadie.

Yolanda Machado (Crítica de cine): Que final tan absolutamente perfecto al viaje que comenzamos hace 10 años. Avengers: Endgame es todo lo que esperabas y de alguna manera no es para nada como esperas. Me muero de ganas de ver hacia dónde nos conducen ahora. Bravo por los Russo y por Kevin Feige. Gracias por darnos a nosotros y a nuestros hijos héroes con los que soñar.

Perry Nemiroff (Collider): Avengers: Endgame es mucho, demasiado a veces, pero la recompensa es enorme. Me ha dejado orgullosa de haber invertido más de una década de mi tiempo en la franquicia. Eso por no mencionar que te deja un inspirador mensaje sobre lo que significa ser un héroe y pertenecer a una familia. Además, Endgame me ha regalado la que ahora es una de mis escenas favoritas de todo el MCU.

Germain Lussier (Gizmodo): ¡Wow! Avengers: Endgame es abrumadora. Sorprende de maneras que no esperaba en absoluto y es satisfactoria a niveles que no sabía que necesitaba. Es el regalo definitivo a los fans del MCU. Es muy larga y tiene algunos pequeños tropezones, pero es todo lo que esperábamos y mucho más.

