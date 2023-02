Robert Downey Jr. retomará su rol como el detective Sherlock Holmes tras ser Iron Man por 11 años. | Fuente:

"Sherlock Holmes 3" se pone de nuevo en marcha. Tras más de una década en el rol de Iron Man, recientemente en "Avengers: Endgame", Robert Downey Jr. retomará su papel como el más famoso detective acompañado por Jude Law quien hace de su inseparable compañero Watson. ¿La novedad? Dexter Fletcher dirigirá la tercera parte de la saga en lugar de Guy Ritchie.

El cineasta británico tomará las riendas de la película, según el portal Variety, que continuará la acción de "Sherlock Holmes" (2009) y "Sherlock Holmes: A Game of Shadows" (2011), que recaudaron US$ 524 millones y US$ 545 millones, respectivamente.

Las fuentes señalaron que Warner Bros. siempre tuvo en mente desarrollar la tercera parte de "Sherlock Holmes", saga que reinterpretó las historias de Arthur Conan Doyle con un toque contemporáneo y muy irreverente. Sin embargo, los planes se retrasaron debido a la apretada agenda de Robert Downey Jr. Como Iron Man, grabó en 11 películas (como cameo o protagónico) del Universo Cinematográfico de Marvel. "Avengers: Endgame" aún se mantiene en cartelera.

El actor tiene un pequeño cameo en "Spider-Man: Far from Home" en la que un adulto Peter Parker pasa a formar parte de los Avengers, superhéroes reclutados por Nick Fury. La cinta recaudó US$ 93,6 millones, durante el fin de semana en Estados Unidos, y superó la marca de los US$ 500 millones en todo el mundo, según la firma Exhibitor Relations.

EXITOSO DIRECTOR

Chris Brancato será el guionista de la tercera cinta, todavía sin título confirmado, y cuyo estreno está previsto para el 21 de diciembre del 2021.

Por su parte, el director Dexter Fletcher ha obtenido un muy buen resultado de crítica y público este año con "Rocketman", biopic sobre la vida de Elton John que encabezó el actor Taron Egerton.

También el encargado de terminar el rodaje de "Bohemian Rhapsody" ─ganadora de cuatro Oscar─ la exitosa cinta sobre Freddie Mercury, cuando su director original, Bryan Singer, fue despedido del rodaje por enfrentamientos y mal comportamiento con el equipo de esta película. (EFE)

