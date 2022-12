Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, señaló que tras 'Avengers: Endgame' habrá un nuevo comienzo. | Fuente: Composición

Un chasquido y la mitad de la vida en el universo se desvanece: Thanos, con las seis rocas del infinito en su guante, se sienta satisfecho a contemplar su obra. No por mucho: se viene la batalla definitiva con los Avengers.

Iron Man, Capitán América, Thor, Black Widow, Hulk y Hawkeye: estos Avengers se reúnen de nuevo por última vez en "Endgame", la cinta que cierra un ciclo de 22 películas del universo Marvel que por una década se interconectaron.

"Lo divertido de este final es que eventualmente podemos hacer un nuevo comienzo, así que sí, habrá un nuevo comienzo, pero en este momento se trata de la combinación de 22 películas. Eso es lo que nos tiene más emocionados", dijo a la AFP Kevin Feige, jefe de los estudios Marvel.

Tras las declaraciones de Kevin Feige, se puede especular que "Avengers: Endgame" será el fin para varios personajes y, además, marcará el inicio de nuevas historias. Ya se especula con la inclusión de los Nuevos Vengadores o los Jóvenes Vengadores, exitosas historias de cómics que podrían llegar al cine.

Y los hermanos Joe y Anthony Russo lograron esas últimas hiladas de forma impecable, combinando el pasado con la nueva generación de superhéroes que incluyen a Black Panther, la Capitana Marvel y los Guardianes de la Galaxia.

"Los amo al 3.000", dijo Robert Downey Jr. este lunes de noche después de la premiere mundial en Los Ángeles, acompañado de todo el elenco. Antes de entrar al Centro de Convenciones de Los Ángeles se tomó fotos, firmó autógrafos a centenares de fanáticos concentrados afuera, contando cada minuto para el viernes cuando se estrena el filme en Estados Unidos.

Fue con Iron Man que todo comenzó y un largo aplauso lo supo reconocer. Chris Evans, el "Cap", confesó que lloró unas seis veces en esta película; Chris Hemsworth aseguró que lo superó y que lloró más que eso.

"Ha sido un viaje increíble", dijo por su parte Mark Ruffalo, Hulk. Scarlett Johansson tuvo también que contener las lágrimas mientras agradecía la "maravillosa" experiencia que ha vivido durante seis películas encarnando a Natasha Romanoff, personaje que trendrá tendrá su propia película en la Fase 4 del MCU.

¿CÓMO VENCERÁN A THANOS?

Muchas preguntas quedaron en el aire con "Infinity War" (2018)... la más importante es: ¿cómo revertir el daño que hizo Thanos? ¿Qué pasa con esos trillones de seres vivos en el universo que se hicieron polvo?

"No se trata de lo que perdimos, sino de lo que nos queda", dijo Tony Stark en el tráiler. "Si hay un pequeño chance de revertir esto, se lo debemos a quienes no están en esta habitación", indicó Black Widow.

En las tres horas que dura la película, muchas preguntas tendrán su respuesta... pero la idea no es revelar la trama.

Hay que destacar sí ─sale en el tráiler─ la importante adición de la aguerrida Capitana Marvel, interpretada por la ganadora del Óscar Brie Larson.

"No me tenían a mí", respondió la heroína con mucha la confianza cuando Bruce Banner se pregunta qué les dice que todo no terminará como antes.

Es obvio que la moral del grupo de poderosos está en el suelo... No la de Carol Danvers, cuyo filme sigue en cartelera y suma ya 400 millones de dólares en siete semanas.

Otro héroe que se une a la lucha por revertir las acciones del titán genocida es Ant-Man, encarnado por Paul Rudd, mientras que Nébula da un giro imprevisto en la trama.

"Mientras más larga la película, más larga la filmación y ésta fue muy larga. Pero fue maravilloso también porque pudimos finalmente tener mucho tiempo para explorar mi personaje", dijo a la AFP Karen Gillan, que interpreta a ese personaje.

La cuarta entrega de la franquicia se estrena también esta semana en todo el mundo y su éxito de taquilla está más que garantizado: las páginas web de muchos cines colapsaron con la cantidad de usuarios tratando de conseguir un boleto en preventa.

"En Marvel tienes 'Avengers' y tienes 'Infinity War' y luego 'Endgame'. Es una gran película y conseguimos todo lo que estábamos esperando en estas tres horas", indicó la productora Victoria Alonso.

La revista especializada Variety estima entre 200 y 260 millones de dólares en su primer fin de semana en las salas de Estados Unidos y Canadá.

"Infinity War" (2018) fue la primera película del género y la cuarta en toda la industria en superar los 2 mil millones de dólares globalmente.

El cameo del fallecido Stan Lee fue confirmado y ¿qué hay del agente Nick Fury (Samuel L. Jackson), un personaje recurrente del universo Marvel? Hay que ver la película.

Te sugerimos leer