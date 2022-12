Jane Foster y Thor | Fuente: Pinterest | Fotógrafo: JAY MAIDMENT

Jane Foster (Natalie Portman) fue, por años, la enfermera contratada por el Doctor Donald Blake, la identidad secreta del superhéroe de Marvel Thor. En el 2014, luego de que este ya no fuera digno de mantener su título, Foster fue elegida por el martillo para convertirse en la nueva “Diosa del trueno” y se unió a Los Vengadores.

La actriz que encarna a Foster, Natalie Portman, fue vista en el estreno de “Avengers: Endgame”, por lo que despertó sospechas entre los fanáticos: ¿estaba ella en la película?

En el 2016, Portman conversó con el Wall Street Journal y aseguró que su relación con la franquicia de cómics había terminado. “No sé si tal vez algún día pedirán un Avengers 7 o lo que sea, no tengo idea. Pero por lo que sé, he terminado”, dijo.

Las secuencias de Jane Foster que se ven en Endgame son los restos de “The Dark World”, sin embargo, Joe y Anthony Russo, directores de la película, necesitaban algo de la actriz: su voz. “Todo lo que ella hizo para esta nueva película fue… su voz”, aseguró Joe Russo. “Un poco de voz en off cuando habla a la distancia, eso es todo”, reveló el director.

De quien vimos una contribución más significativa fue de Rene Russo, que regresó para una escena completa como la madre de Thor, Frigga, quien falleció en “The Dark World”. Frigga reconoce de inmediato que Thor no es “el que ella conoce” y rápidamente se da cuenta que viene de otro tiempo. “El futuro no ha sido amable contigo”, le dice.

Te sugerimos leer