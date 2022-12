Marvel Studios publicó todas las escenas post-créditos del MCU. | Fuente: Marvel Studios

A menos de 48 horas del estreno de "Avengers: Endgame", Marvel Studios publicó todas las escenas post-créditos presentadas en las 21 películas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés).

Como se recuerda, este ambicioso proyecto de superhéroes inició en 2008 con la película "Iron Man" y desde allí todos los filmes del MCU presentaban pequeñas escenas que suelen conectar con las próximas entregas tras los créditos de cada cinta.

Para poder ver estas escenas, los fanáticos se han visto obligados a esperar hasta que pasen todos los créditos de las películas y muchos de ellos se han retirado de las salas de cine sin poder ver los avances post-créditos.

Por si te perdiste alguna escena o quieres revivir alguna de ellas, Marvel Studios publicó todas las escenas post-créditos del MCU previo al estreno de "Avengers: Endgame".

A continuación, repasa las escenas post-créditos de las 21 películas del Universo Cinematográfico de Marvel:

"IRON MAN" (2008)

En la escena post-créditos de Iron Man aparece Nick Fury, quien se presentó con Tony Stark y le habló de la "Iniciativa Vengadores".

"THE INCREDIBLE HULK" (2008)

En la "The Incredible Hulk", Tony Stark es ahora quien se presenta con el General Ross y le comenta del equipo de superhéroes que planean formar.

"IRON MAN 2" (2010)

En la segunda entrega de Iron Man se puede ver que el martillo de Thor impactó en la tierra y el agente Coulson llama a Nick Fury para notificarlo.

"THOR" (2011)

En la primera película de Thor, Nick Fury se contacta con el Doctor Selvig para hacerlo estudiar el Teseracto, que en ese momento fue descrito como “poder ilimitado”. Loki, en secreto, controlaba a Selvig.

"CAPTAIN AMERICA: THE FIRST AVENGERS" (2011)

En la de "Captain America: The First Avenger", Nick Fury se reúne con el soldado para informarle que tiene la misión de "intentar salvar el mundo".

"THE AVENGERS" (2012)

La de "The Avengers" nos muestra por primera vez a Thanos, quien se muestra como la mente maestra de todo lo que sucedió en la tierra con los Vengadores.

"IRON MAN 3" (2013)

En la de "Iron Man 3", Tony Stark muestra su aprecio por Bruce Banner contándole sus cosas personales, pero Banner se queda dormido. La escena es graciosa e irrelevante para la trama del MCU.

"THOR: THE DARK WORLD" (2013)

La escena de la segunda entrega de Thor muestra la segunda Gema del Infinito y apare del Coleccionista, quien confirma que se trata de seis gemas.

"CAPTAIN AMERICA: THE WINTER SOLDIER" (2014)

En la escena de "Captain America: The Winter Soldier" se puede ver una base de Hydra, donde hay una Gema del Infinito, la cual estaba dentro del cetro de Loki. Además, se ve a los gemelos Pietro y Wanda Maximoff, quienes adquirieron poderes gracias a la gema.

"GUARDIANS OF THE GALAXY" (2014)

En la escena de "Guardians of the Galaxy" aparece nuevamente el Coleccionista, solo que esta vez su recinto está destruido y, al parecer, ya no tiene la Gema de la realidad. Además, aparece Howard el pato.

"AVENGERS: AGE OF ULTRON" (2015)

En la de "Avengers: Age of Ultron" aparece Thanos, quien ya está harto de que sus secuaces fallen y dice: "Esta bien, lo haré yo mismo". Además, podemos ver que se pone el Guantelete del Infinito.

"ANT-MAN" (2015)

En la de "Ant-Man" se reúnen Steve Rogers, Falcon y Bucky, quienes ya son rebeldes y presumen que se aproxima una guerra civil.

"CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR" (2016)

Civil War ha terminado. El Capitán América huye a Wakanda junto a Bucky Barnes, tras detener al Barón Zemo y sus planes, y el exsoldado de invierno comienza su proceso de curación. Este es el primer vistazo que le damos al reino de Black Panther.

"DOCTOR STRANGE" (2016)

La escena de "Doctor Strange" muestra un adelanto de "Thor: Ragnarok". En ella se ve al Dios del Trueno conversando con Doctor Strange, quien se ofrece ayudarlo a encontrar a su padre Odín, que desapareció en "Thor: The Dark World".

"GUARDIANS OF THE GALXY VOL. 2" (2017)

En la de "Guardians of the Galaxy Vol. 2", se ve a Star-Lord regañando a un adolescente Groot. Esta escena tampoco es relevante para la trama de una próxima película.

"THOR: RAGNAROK" (2017)

En la escena de "Thor: Ragnarok", la nave donde viajaban los asgardianos se cruza con la imponente tripulación donde viajaba Thanos.

"BLACK PANTHER" (2018)

En esta escena post-créditos aparece un renovado Bucky Barnes, quien ya dejó de lado la identidad de Soldado de Invierno, y ahora es conocido como Lobo Blanco.

"AVENGERS: INFINITY WAR" (2018)

Tras los sucesos de "Infinity War", aparecen los agentes de S.H.I.E.L.D. Nick Fury y María Hill, quienes empiezan a desaparecer por el chasquido de Thanos, pero Fury llega a enviar un mensaje con un beeper modificado a Capitana Marvel.

"ANT-MAN AND THE WASP" (2018)

Hank, Janet y Hope desaparecen por el chasquido de Thanos, luego de que enviaron a Ant-Man por el reino cuántico.

"CAPTAIN MARVEL" (2019)

Antes de que Fury desaparezca por el chasquido de Thanos envió un mensaje a través de un beeper modificado. Este artefacto fue encontrado por los Vengadores, quienes lo examinan para intentar entenderlo. La pantalla del aparato se apaga, debido a que aparentemente se envió el mensaje, y automáticamente aparece Capitana Marvel delante de los Vengadores y les pregunta: ¿Dónde está Fury?

