El viaje de 10 años de Tony Stark (Robert Downey Jr.) terminó en 'Avengers: Endgame'.

El director de "Avengers: Endgame", Joe Russo, aclaró por qué Tony Stark (Robert Downey Jr.) tuvo un velorio y no sucedió lo mismo con Natasha Romanov (Scarlett Johansson), a pesar de que este personaje también fue una de las bajas más sensibles al final de la película más épica de Marvel Studios.

La respuesta, que aclaró las dudas que muchos fanáticos tenían luego de ver las tres horas de "Avengers: Endgame", se las dio al programa "Entertainment Tonight" en el marco de la Comic-Con 2019 de San Diego.

Natasha Romanov (Scarlett Johansson) es la Viuda Negra. Su final llegó en 'Avengers: Endgame', pero tendrá una película más en el Universo Cinematográfico de Marvel.

"Natasha [Romanov, personaje de Scarlett Johansson] tendrá otra película. Tony [Stark, personaje de Robert Downey Jr.] no tendrá otra película", sostuvo Joe Russo.

"Cuando lidias con contar una historia en tres horas, hay mucho, y tienes otro [personaje] tendrá otra película, siempre hay oportunidad para darle un final en ese otro filme. En esta película ["Avengers: Endgame"] teníamos que cerrar la historia de Tony", agregó el director.

LOS GUIONISTAS TIENEN OTRAS RAZONES

Por su parte, los guionistas Christopher Marcus y Stephen McFeely también defendieron la ausencia de un funeral para la Viuda Negra. No obstante, ellos esgrimieron otros motivos, igual de lógicos.

"[No se le hizo un funeral a Natasha] en parte porque Tony es una figura pública y ella ha sido una espía todo el tiempo. No era necesariamente honesto hacerle un funeral", dijeron los escritores a "The New York Times".

