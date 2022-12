Estas son las primeras reacciones de 'Avengers: Endgame' sin spoilers. | Fuente: Composición

"Avengers: Endgame" llega este jueves 25 de abril a la cartelera peruana y un día despues será su estreno mundial. Como es constumbre, Marvel Studios realizó la premiere y alfombra roja de la película en Los Ángeles.

En este evento participaron los actores del MCU, los directivos de Marvel Studios y distinguidos invitados de la industria de Hollywood, quienes fueron los primeros en ver la esperada película en una proyección especial.

Tras la emisión de la película en la premiere, no se hicieron esperar las primeras reacciones sin spoilers de "Avengers: Endgame". Los comentarios señalan que la cinta es "espectacular" y plantea un futuro brillante para el MCU.

A continuación, repasa aquí las mejores impresiones de "Avengers: Endgame" sin spoilers:

Aaron Couch (Editor de The Hollywood Reporter): Me quedo con el análisis de Avengers: Endgame que ha hecho el propio Chris Evans: “He llorado como seis veces”.

Brian Tong (Youtuber): Bueno, esto ha sido sencillamente asombroso. No solo está llena de momentos muy emotivos. Además, plantea un futuro muy brillante para el MCU. Ve a verla varias veces y por favor, no se la spoilees a nadie.

Yolanda Machado (Crítica de cine): Que final tan absolutamente perfecto al viaje que comenzamos hace 10 años. Avengers: Endgame es todo lo que esperabas y de alguna manera no es para nada como esperas. Me muero de ganas de ver hacia dónde nos conducen ahora. Bravo por los Russo y por Kevin Feige. Gracias por darnos a nosotros y a nuestros hijos héroes con los que soñar.

Perry Nemiroff (Collider): Avengers: Endgame es mucho, demasiado a veces, pero la recompensa es enorme. Me ha dejado orgullosa de haber invertido más de una década de mi tiempo en la franquicia. Eso por no mencionar que te deja un inspirador mensaje sobre lo que significa ser un héroe y pertenecer a una familia. Además, Endgame me ha regalado la que ahora es una de mis escenas favoritas de todo el MCU.

Germain Lussier (Gizmodo): ¡Wow! Avengers: Endgame es abrumadora. Sorprende de maneras que no esperaba en absoluto y es satisfactoria a niveles que no sabía que necesitaba. Es el regalo definitivo a los fans del MCU. Es muy larga y tiene algunos pequeños tropezones, pero es todo lo que esperábamos y mucho más.

Brandon Davis (ComicBook.com): No logro recordar una experiencia cinematográfica como la que he disfrutado en Avengers: Endgame. Sencillamente me ha volado la cabeza. Siento que está hecha a medida para todos los fans de Marvel, vengan de donde vengan.

Rob Keyes (Screen Rant): Acabo de ver Avengers: Endgame y creo que no es necesario exagerar. Es la película Marvel definitiva en todos los sentidos posibles y no puedo describir con palabras lo épica que es y sí, Hawkeye es una maldita estrella del rock.

Erik Davis (Fandango): Avengers: Endgame es una obra maestra épica, el broche de oro a 22 películas que no solo pone fin a la historia, sino que la expande. Sabréis más sobre las películas que nos esperan a medida que veáis esta. Si Infinity War era el músculo, Endgame es el cerebro y ¡Wow! ¡El final!

Peter Sciretta (Slash Film): Imagina la mejor versión posible de Avengers: Endgame y aun así no llegarás a la altura de una película que, de alguna manera, logra superar todas nuestras expectativas. He llorado alrededor de 5 o 6 veces. Es el film más emotivo y épico del MCU, un tributo a 10 años de universo Marvel y además un increíble fan service. ¡Tan bueno!

Jim Vejvoda (IGN): Avengers: Endgame es una conclusión fantástica a una saga de 22 películas. Genial los momentos de acción, geniales los de drama, y una brutal manera de hacer que todo encaje. Genuinamente emocionante y con toneladas de momentos geek. Hazme tuyo Marvel.

Eric Eisenberg (CinemaBlend): No hay manera de decir esto de una forma más suave. Avengers: Endgame es todo lo que quería y más. Estoy sencillamente apabullado. Es el reflejo perfecto de los últimos 11 años y un final que satisface de todas las maneras posibles. Sin suda, mi nueva película Marvel favorita. Anonadado me hallo.

