Los directores de 'Avengers: Endgame' creen que Robert Downey Jr. merece ganar un Premio Oscar. | Fuente: Marvel Studios

Los directores de “Avengers: Endgame” sorprendieron al declarar que Robert Downey Jr., quien interpreta a Iron Man, debe ser nominado a los Oscar 2020 y además debe ganar la estatuilla al Mejor Actor.

En una reciente entrevista con “The Daily Beast”, los directores explicaron sus razones por las que el intérprete que inició el MCU con la cinta “Iron Man” (2008) debía ganar un Premio Oscar.

“No sé si alguna vez he visto, en la historia del cine, una audiencia global reaccionar a una actuación como lo hicieron con Robert Downey Jr. en esa película. Había gente gritando en las salas de cine, hiperventilando. Esa es una actuación profunda, cuando puedes tocar audiencias de todo el mundo en ese grado. Nunca hemos visto algo así, y si eso no merece un Oscar, no sé qué otra cosa podría merecerlo”, dijo Joe Russo.

Asimismo, el realizador señaló que no hicieron “Avengers: Endgame” con la finalidad de ganar premios y volvió a señalar que quien sí lo merece es Robert Downey Jr.

“No hacemos películas para premios. Sí, hacer esto fue extremadamente difícil. Hicimos al mismo tiempo las dos películas más caras de la historia. Pero solo quiero levantarme por una cosa y ese es Robert Downey”, agregó.

Hasta el momento, ningún actor ha sido nominado a los Oscar por alguna película de Marvel Studios. Sin embargo, “Black Panther” consiguió una nominación a Mejor Película en la edición 2019.

