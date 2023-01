La llegada de Mysterio (Jake Gyllenhaal) a 'Spider-Man: Far from Home' confirma la teoría de los multiversos. | Fuente: Andes Films

La banda sonora de los Avengers ya suena en la nueva película de Marvel "Spider-Man: Far from Home", la segunda cinta de Jon Watts en la que finalmente un adulto Peter Parker pasa a formar parte del grupo de superhéroes reclutados por Nick Fury.

El filme, que inicia la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), "se enmarca justo después de los eventos de 'Endgame' y muestra cómo afecta todo lo que ocurre en esta proyección al personaje de Queens", relató Watts.

En esta secuela del "Hombre Araña", Peter Parker (Tom Holland) deberá lidiar con la muerte de su mentor, Tony Stark (Robert Downey Jr.), y aceptar la responsabilidad de salvar al planeta de una nueva amenaza inminente.

Nick Fury (Samuel L. Jackson) y su equipo buscarán a Parker en diferentes ciudades europeas, desde Venecia hasta Praga, lo que situará al famoso superhéroe de Nueva York en un panorama global.

"Al final de 'Homecoming', Peter decide ser solo un Spider-Man amigable de barrio y se resiste a la invitación de Tony de pasar a ese nivel global, pero ahora que Tony no está, no tiene otra alternativa y Fury lo saca de Queens para llevarlo a un escenario mundial en contra de su voluntad básicamente", destacó el director de "Spider-Man: Far from Home".

'Spider-Man: Far from Home' se estrenará el 4 de julio. | Fuente: Andes Films

LA LLEGADA DE MYSTERIO

En el contexto de unas vacaciones junto a sus compañeros de clase, Peter Parker se replanteará si verdaderamente está preparado para aceptar la misión encomendada por Iron Man y, en el proceso, contará con la ayuda de Quentin Beck / Mysterio (Jake Gyllenhaal), un hechicero de la Tierra-833 que escapó de su realidad para derrotar a los Elementales.

"Hay tantas cosas que podemos decir de Mysterio... pero tampoco quiero revelar muchas por no hacer spoilers de la película", apuntó Jon Watts.

Por el momento, desveló que este personaje aparece "en un momento perfecto" porque hace que Peter "sienta por primera vez que tiene otro superhéroe amigo con el que puede abrirse tras el vacío que le deja la pérdida de Tony Stark en su vida".

LA CONFIRMACIÓN DEL MULTIVERSO

En el cómic, la historia de Quentin Beck es un poco diferente: él es un técnico de efectos especiales que trabaja en Hollywood, en lugar de venir de una realidad alternativa que confirma la teoría de los multiversos creados tras el chasquido de Thanos en "Endgame".

"Spider-Man: Far from Home" coloca a Spider-Man y Mysterio luchando codo con codo para derrotar a Los Elementales, los seres mitológicos relacionados con los cuatro elementos (Agua, Tierra, Aire y Fuego) de la Tierra-833 que escaparon a la Tierra-616 ─en la que se encuentran Peter Parker y sus amigos─ para causar desastres naturales en toda Europa.

"Este peligro es el resultado de todos los acontecimientos tan locos que ocurrieron en 'Endgame'", subrayó el realizador sobre la película que "muestra cómo van a evolucionar las cosas en el futuro".

La película en la que Peter Parker cumple por fin su sueño de convertirse en Vengador, y que inicia la Fase 4 del UCM que continuará en 2020 con la cinta de "Viuda Negra", se estrenará el próximo 4 de julio.. (EFE)

