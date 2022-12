Tras interpretar a Thor en la saga de 'Avengers', Chris Hemsworth asume un nuevo papel en 'Extraction', nueva cinta de Netflix. | Fuente: Composición (IMDB / Netflix)

Chris Hemsworth ha demostrado ser un actor versátil, capaz de afrontar proyectos cinematográficos de lo más disímiles. De ser el superhéroe nórdico en la saga de “Avengers” al superviviente de un naufragio en “In the Heart of the Sea”, el intérprete australiano no busca encasillarse, sino explorar papeles.

Por ello, según anunció Netflix a través de su cuenta de Twitter, Hemsworth se alista para encarar un nuevo desafío en el cine. Se trata, según la plataforma de streaming, de “un intrépido mercenario del mercado negro que se embarca en la misión más mortal de su carrera”.

Esta nueva cinta se titula “Extraction” y su estreno está previsto para el 24 de abril de este año. De acuerdo con Sam Hargrave, director del filme, durante el rodaje hicieron que Hemsworth atraviese por distintas dificultades. Así lo confesó al medio Usa Today: “Intentamos ensuciarlo y ensangrentarlo, [y agregarle] rastrojos y barba y, simplemente, lo golpeamos. Pero parecía que cuanto más suciedad y sangre le poníamos, más guapo era. Entonces fallamos”.

FILMAR “EXTRACTION”

El director también detalló que la trama de “Extraction” gira en torno a un protagonista con un pasado oscuro, que ha hecho cosas muy violentas para ganarse la vida. “Lo interesante del personaje [de Hemsworth] no es su valentía física, sino su cobardía emocional”, señaló.

La película fue filmada en India y Tailandia, y alejó a Hemsworth durante tres meses de su familia. Padre de tres hijos, el intérprete de “Avengers: Endgame” señaló al citado medio que su paternidad dotó a su actuación de “una crudeza y autenticidad que es difícil de falsificar”.

Además, reconoció que este alejamiento de su familia le hizo un poco más vulnerable frente a pensamientos y emociones que debe afrontar su personaje en relación con la pérdida de un hijo. “Todos nosotros teníamos la nariz puesta en la piedra de afilar”, explicó.

Esta cinta producida por Netflix significó el debut de Hargrave como director. Vale resaltar, además, que este realizador hizo de doble de Chris Evans como Capitán América en más de un proyecto de Marvel.

