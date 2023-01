'Avengers: Endgame' necesita US$ 27 millones para alcanzar a 'Avatar'. | Fuente: Composición

"Avengers: Endgame" regresó a la pantalla de los cines a nivel mundial ─aunque en nuestro país no salió estrictamente de cartelera─ con material extra. ¿Cuánto recaudó y cuánto le falta para superar a "Avatar" como la película más taquillera?

En EE.UU, la versión recargada de los Vengadores ─con las apariciones de Iron Man, Capitán América, Thor y Viuda Negra─ recaudó US$ 5,5 millones, ocupando la séptima posición del ránking de las cintas más taquilleras del fin de semana. Mientras que, en los demás países, reunió US$ 2,3 millones. En total, US$ 7,8 millones, según la empresa especializada Exhibitor Relations.

A 10 semanas del estreno de "Avengers: Endgame", el filme 22 del Universo Cinematográfico de Marvel, sigue corriendo tras el récord de "Avatar", que con US$ 2.788 millones continúa siendo la película más taquillera de la historia.

La cinta de superhéroes de Marvel lleva recaudados US$ 2.761 millones en todo el mundo; así que está a US$ 27 millones de alcanzar al filme de James Cameron. ¿Lo conseguirá?

MATERIAL EXTRA

La versión extendida de "Avengers: Endgame", que ya se encuentra en la cartelera peruana, cuenta con un mensaje del director Anthony Russo, dedicado a los seguidores de Marvel. Además, hay una escena inédita y avance extendido de “Spider-Man: Far from Home”, la cual es mostrada tras los créditos del filme.

De esta manera, se descarta que en la versión recargada haya nuevas escenas y que estas presenten a nuevos personajes.

LA LLEGADA DEL HOMBRE ARAÑA

"Spider-Man: Far from Home", filme que inicia la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), "se enmarca justo después de los eventos de 'Endgame' y muestra cómo afecta todo lo que ocurre en esta proyección al personaje de Queens", relató el director Jon Watts.

Finalmente, un adulto Peter Parker (Tom Holland) pasa a formar parte del grupo de superhéroes reclutados por Nick Fury. Peter Parker deberá lidiar con la muerte de su mentor, Tony Stark (Robert Downey Jr.), y aceptar la responsabilidad de salvar al planeta de una nueva amenaza inminente. La cinta se estrenará el próximo 4 de julio.

