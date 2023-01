James Cameron tiene un plan para que 'Avatar' le gane a 'Avengers: Endgame' y vuelva a ser la cinta más taquillera de la historia. | Fuente: Marvel / Europa Press

En este 2019, que ya se despide, sucedió un hecho histórico: "Avengers: Endgame" consiguió sobrepasar a "Avatar" y coronarse como la película más taquillera de la historia. Un reinado que puede ser efímero, puesto que James Cameron ya planea devolver su corona a los habitantes de Pandora y de forma sencilla: con un reestreno.

La secuela del taquillazo dirigido por Cameron, hace ya 10 años, se estrenará en el 2021. Para traer de vuela la emoción entre los fans, que llevan demasiado tiempo esperando la segunda parte, el director tiene en mente un reestreno de "Avatar", gracias al cual pretende recuperar el primer puesto que le arrebató "Endgame" a mediados de año.

La intención principal es crear expectativas ante la nueva cinta, debido al lapso de tiempo (12 años) que hay entre ambas. Sobre todo lo que interesa es que esta segunda parte triunfe en taquilla, ya que hay más entregas en preparación y si "Avatar 2" no cumple con las expectativas, puede que la historia de Pandora acabe pronto.

EL REGRESO DE "AVATAR"

Un movimiento con el que James Cameron matará dos pájaros de un tiro, si todo sale según lo planeado. "Tengo bastante certeza de que va a pasar, pero demos a 'Avengers: Endgame' su momento de gloria y aplaudamos por el hecho de que la gente va al cine", declaró el director a USA Today.

Pese que el cineasta está decidido a desbancar a la cinta de superhéroes, no parece buscar un enfrentamiento real contra Marvel pues (al fin y al cabo) ambas pertenecen al mismo estudio, Disney. Según datos de Box Office Mojo, "Endgame" tiene recaudados un total de US$ 2.797.800.564, que superan a los US$ 2.743.856.300 del filme sobre los habitantes de Pandora.

Con lo cual, "Avatar" tiene que ganar más de US$ 50 millones, como mínimo, en su reestreno para recuperar el primer puesto como la película más taquillera de todos los tiempos (sin contar la inflación). Habrá que ver si el público sigue interesado. (Europa Press)

Te sugerimos leer