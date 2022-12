Actor que da vida Bucky Barnes opinó el porqué el Capitán América le dejó el escudo a Falcon y no a él. | Fuente: Marvel Studios

"Avengers: Endgame", la cinta más ambiciosa de Marvel Studios, dejó más de una escena memorable para los fanáticos de la franquicia. Precisamente, una de ellas es en la que Steve Rogers cede la identidad de Capitán América a su compañero Falcon.

Sin embargo, muchos usuarios en redes sociales cuestionaron la decisión del héroe de darle el escudo del Capitán América a Falcón y no a Bucky, sin embargo, el actor Sebastian Stan quien da vida a 'Winter Soldier' se pronunció al respecto.

“Creo que tiene mucho sentido. Es muy diferente a la historieta. Realmente me encanta el entusiasmo que mucha gente sintió con Bucky obteniendo el escudo, pero simplemente no es lo mejor para él tenerlo, si lo piensas. En cierto modo, para mí, Steve no dándole el escudo era una forma de liberarlo y de liberarse a sí mismo", dijo el actor a "Comicbook".

Asimismo, señaló que él considera que Falcon "es un personaje mucho más confiable" y señaló que esta decisión hizo feliz a Steve Rogers.

"Estos sujetos han estado vinculados a su deber desde los años cincuenta. De alguna manera ambos son más libres ahora, y Sam es un personaje mucho más confiable. [...] Él está feliz por Steve, obviamente. Este hombre ha peleado por su mujer durante un largo tiempo. En mi opinión estaba feliz”, agregó.

Pese a que Bucky Barnes no fue elegido para encarnar al nuevo Capitán América, el héroe compartirán rol con Sam Wilson en "Falcon & Winter Soldier", serie que llagará a fin de año a la plataforma de streaming de Disney.

Te sugerimos leer