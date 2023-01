'Avatar', de James Cameron, se reestrenará en China. | Fuente: FOX

"Avatar", de James Cameron, se reestrenará en China. La cinta de 2009 volverá a la cartelera del país con un claro objetivo: desbancar a "Avengers: Endgame" como la película más taquillera de todos los tiempos y recuperar el trono que perdió en 2019.

Según informa The Hollywood Reporter, la Oficina de Cine China ha dado su aprobación para que el épico filme de ciencia ficción, que protagonizaron Sam Worthington y Zoe Saldaña, vuelva a los cines este 12 de marzo. El taquillazo, pionero en su apartado visual y tecnológico, tendrá un relanzamiento también en IMAX y 3D.

El director James Cameron celebró así su vuelta a los cines: "¡Oel ngati kameie, China! Estamos emocionados de llevar 'Avatar' de vuelta a sus pantallas grandes este fin de semana", escribió en Instagram junto a un póster promocional.

Esta vuelta a las salas le puede proporcionar a "Avatar" el cetro que perdió hace solo dos años por "Avengers: Endgame". La cinta de Marvel recaudó US$ 2.797 millones en todo el mundo, superando los US$ 2.790 millones del filme de Cameron. A la película de la extinta Fox solo le hace falta recaudar US$ 7,4 millones en China para recuperar el primer puesto.

DISNEY SIEMPRE GANA

Aunque a priori parezca un movimiento sorprendente, lo cierto es que el filme estaba entre los títulos que la Oficina China de Cine había previsto para volver a lanzar en cines con el objetivo de reavivar la taquilla en el país, pues estaba entre las películas que iba a pasar por los exhibidores en marzo del año pasado para recuperar al público. Sin embargo, un brote de COVID-19 echó por tierra este plan.

Sea como sea, tanto si "Avatar" recupera su puesto como la película más taquillera de todos los tiempos (sin contar la inflación) como si no, en ambos casos hay una ganadora: Disney, pues la franquicia de Fox pertenece ahora a la Casa del Ratón.

El regreso de la cinta de James Cameron a los cines chinos puede servir también de incentivo para reavivar el interés por la saga, pues la primera de las cuatro secuelas que prepara tiene previsto su estreno en diciembre de 2022. (Europa Press)

Te sugerimos leer