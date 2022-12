Arnold Schwarzenegger se encuentra en Sudáfrica promoviendo el evento ‘Arnold Classic Africa’. | Fuente: AFP

El actor austriaco/estadounidense Arnold Schwarzenegger recibió una brutal patada voladora por la espalda durante un evento en Sudáfrica, hecho que causó preocupación entre sus fanáticos tras viralizarse un video del ataque.

En las imágenes, se ve al exfisicoculturista departiendo con sus seguidores y grabando un video con su celular, cuando, de pronto, aparece un joven que salta y le da una patada por la espalda.

Desde el ángulo desde el que se grabó el hecho, pareciera que el actor cae violentamente mientras que la seguridad del evento reduce al atacante.

Hasta el cierre de esta nota se desconocen las motivaciones del agresor.

Sin embargo, el propio Schwarzenegger se pronunció vía Twitter sobre lo ocurrido y aclaró que no sufrió mayor daño. De hecho, minimizó el hecho y hasta ironizó sobre lo que pasó.

“Gracias por su preocupación, pero no hay nada de qué preocuparse. Pensaba que era una broma de alguien del público, algo que pasa mucho. No me di cuenta de que fui pateado hasta que vi el vídeo. Me alegro de que el idiota no interrumpiera mi (video de) Snapchat”, publicó.

Luego, el actor, apodado ‘Governator’ tras haber ejercido el cargo de gobernador de California, compartió un video del ataque grabado desde otro ángulo, en el que efectivamente se ve que la patada lo hace apenas trastabillar.

