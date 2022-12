Mads Mikkelsen será el nuevo Gellert Grindelwald tras la renuncia de Johnny Depp en la película 'Animales Fantásticos 3'. | Fuente: Composición

¡Habemus Gellert Grindelwald! Tras la renuncia de Johnny Depp como el antagonista de “Animales Fantásticos 3”, quien lo reemplazará será el actor Mads Mikkelsen, de acuerdo con el portal EW.

En el anuncio de Warner que recogió este medio, recalcó que la próxima entrega de esta película se llevará a cabo en las afueras de Londres y Mikkelsen era uno de los voceados par protagonizar ese papel.

Tras la confirmación, muchos fanáticos apoyan y otros están en contra de esta decisión al ser fanáticos de Depp y de su actuación.

“Animales Fantásticos 3” será dirigida por David Yates y nuevamente veremos en pantalla a Eddie Redmayne como Newt Scamander. Ahora, debido a la pandemia y la salida de Johnny Deep, el estreno de la película está previsto para el 15 de julio del 2022.

JOHNNY DEPP RENUNCIA A SU PAPEL

El actor Johnny Depp confirmó su salida de la saga “Animales Fantásticos” a través de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram. De acuerdo con la comunicación, Warner Bros. le pidió que abandonara la saga, que se encuentra en rodaje de su tercera entrega, y en la que Depp interpreta a Gellert Grindelwald, el antagonista principal.

El actor comentó que “ha respetado y aceptado esa petición” de dejar su papel en la saga proveniente del mundo de Harry Potter. En el comunicado se deja claro que la petición de Warner Bros. fue el principal motivo por el que Depp decidió abandonar la producción.

En su comunicado, Depp también comenta que apelará la decisión del juez en su demanda de difamación contra The Sun.

“A raíz de los eventos recientes, me gustaría hacer este corto comunicado: Primero, querría agradecer a todo el mundo que me ha dado su apoyo y lealtad. Me han conmovido y emocionado todos sus mensajes de amor y preocupación, particularmente en los últimos días. […] Finalmente, quisiera decir esto. El juicio surrealista del tribunal de Reino Unido no cambiará mi lucha para decir la verdad y confirmar que planeo apelar. Mi resolución se mantiene fuerte y pretendo probar que los alegatos contra mí son falsos. Mi vida y mi carrera no serán definidas por este momento en el tiempo. Gracias por leer”, escribió.

