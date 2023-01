Bug Hall, actor de Alfalfa en 'Los pequeños traviesos', fue arrestado por inhalar productos químicos. | Fuente: Composición/TMZ

Brandon “Bug” Hall, Alfalfa en “Los pequeños traviesos”, fue arrestado por inhalar productos químicos el pasado fin de semana en un hotel de Weatherford, Texas, Estados Unidos. La policía de la localidad llegó a las instalaciones luego de recibir una llamada por un posible caso de sobredosis por drogas.

Según reportó TMZ, Bug Hall, quien empezó su carrera con las películas de “Los pequeños traviesos” fue detenido por inhalar latas de aire comprimido. Al llegar a la escena repleta de estos productos, los agentes policiales preguntaron al actor de 35 años si había estado inhalando dichos químicos, a lo que él respondió con una afirmación.

Al admitir la posesión de la sustancia química volátil para ser inhalada, el famoso “Alfalfa” llevado a una estación policial de Texas sin mostrar resistencia alguna. “Huffing” (inhalar diversas sustancias con el objetivo de drogarse) es como se describe al delito cometido por Bug Hall.

“LOS PEQUEÑOS TRAVIESOS”

Con tan solo 9 años, Brandon “Bug” Hall alcanzó la fama como actor infantil por su rol como Alfalfa en “Los pequeños traviesos” en 1994. En ese entonces, el reparto de jóvenes estrellas se dieron a conocer en Hollywood, y algunos continuaron forjando una carrera artística en el cine y televisión.

Después de “Los pequeños traviesos”, continuó actuando en diversos papeles secundarios como Eddie Munster en “The Munster's Scary Little Christmas”, emitida en Fox. A inicios de los 2000, el actor actuó junto a Lindsay Lohan y Brenda Song en “Get A Clue”, una película de Disney Channel.

Además, Bug Hall ha tenido apariciones como actor invitado en series como “Los expedientes secretos X”, “Charmed”, “CSI: Crime Scene Investigation” y “Cold Case”.