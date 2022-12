La directora afroamericana Ava DuVernay ingresa a la junta de gobernadores de la Academia. | Fuente: Instagram Ava DuVernay

En el marco del movimiento "Black Lives Matter", la directora afroamericana Ava DuVernay, detrás de "Selma" y "When They See Us", se sumó a la junta de gobernadores de la Academia del cine de Estados Unidos, que ha sido muy criticada en años recientes por la falta de diversidad entre sus miembros y los nominados al Oscar.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció los resultados de la elección de sus integrantes, entre los que se cuentan cuatro mujeres debutando en esta junta como Lynette Howell Taylor, que produjo la ceremonia de los premios de este año. La actriz Whoopi Goldberg está entre los miembros reelectos.

"Como resultado de esta elección, el número de mujeres gobernadoras se incrementó de 25 a 26, y de gente de color (no blancos) de 11 a 12", incluidos tres de los gobernadores elegidos por el presidente de la Academia, encargada de organizar los premios Oscar.

Ava DuVernay ha dirigido series, películas y documentales que retratan la discriminación hacia los afrodescendientes como "When They See Us" y "13", disponibles en Netflix.

¿BOICOT CONTRA "SELMA"?

Su designación en la Academia llega cinco años después de que su película "Selma" fuera nominada en la categoría principal del Oscar 2015, cuando también surgió el movimiento #OscarsSoWhite que criticó duramente que casi la totalidad de los nominados eran blancos.

La cinta sobre la marcha por los derechos civiles de Martin Luther King Jr. fue nominada además a mejor canción original, pero perdió en ambas categorías.

Su protagonista David Oyelowo afirmó recientemente que los miembros de la Academia habían amenazado con hundir a "Selma" después de que el reparto y el equipo protestaran por la muerte del afroamericano Eric Garner, durante el estreno del filmme en 2014, llevando camisetas con la frase "no puedo respirar" impresa.

Garner murió asfixiado en custodia de un policía, lo mismo que ocurrió hace un mes con George Floyd, desatando protestas en todo el país contra el racismo y la brutalidad policial.

La Academia respondió con un tuit: "Ava y David, los escuchamos. Inaceptable. Estamos comprometidos con el progreso". Solo el tiempo dirá si de verdad se consiguieron los cambios deseados. (AFP)

Ava DuVernay dirigió la miniserie 'When They See Us'. | Fuente: Netflix

Te sugerimos leer