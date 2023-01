Paramount Pictures lanzó el tráiler oficial de 'A Quiet Place 2'. | Fuente: "A Quiet Place" | Facebook

Luego del éxito de "Un lugar en silencio" o "A Quiet Place", el director y guionista, John Krasinski, confirmó la segunda entrega que se estrenará el 20 de marzo de este año.

En el primer filme se pudo observar la desesperación de la familia Abbott por sobrevivir en un espacio donde el ruido era sinónimo de muerte. Sin embargo, luego del sacrificio mortal del padre han decidido seguir su lucha contra esos seres anormales.

Paramount Pictures lanzó el trailer oficial de "A Quiet Place 2", protagonizada por Emily Blunt. De acuerdo a la sinopsis, la familia Abbott no solo se enfrentará a las criaturas que los acechan sino a nuevas amenazas. Si bien no especifican de qué se trata, el clip muestra que hay más personas en el bosque. Pero la familia no sabe si puede confiar en ellos.

Para una entrevista con Total Film, John Krasinski confesó que hacer la segunda entrega de "Un lugar en silencio" tiene un propósito: "me encanta la idea de la primera cinta, que Emily y yo, como personajes, teníamos que ver con qué sobrevivir y prosperar. Todo lo que (mi personaje) quería hacer era sobrevivir. Y por eso mi personaje dice 'eso no es suficiente. Tenemos que prosperar, tenemos que dejar que estos niños sean seres humanos completos'".

Luego comentó sobre cómo ve el papel de su esposa, Emily Blunt, como la protagonista principal en "A Quiet Place 2". "Después de mi muerte (en la cinta), me encanta ver a Emily realmente lidiar con eso, que tal vez la supervivencia era el camino a seguir. Y tal vez esta idea de prosperar era demasiado peligrosa".

El trailer de la segunda parte ha dejado con intriga a más de un fan ya que la invasión alienígena no quedará ahí. El elenco está conformado por Noah Jupe, Millicent Simmonds, Djimon Houinsou y la misma Emily Blunt. Además, se une Cillian Murphy quien, al parecer, tratará de ayudar a la familia Abbott a sobrevivir fuera de su casa.