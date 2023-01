Sophie Turner en 'X-Men: Dark Phoenix'. | Fuente: Instagram

"Dark Phoenix”, la película de la saga de “X-Men” protagonizada por Sophie Turner, se estrena este jueves en todo el mundo. La cinta del productor de la saga desde el 2011, Simon Kinberg, presenta una nueva entrega que se desarrolla en 1992, cuando los superhéroes se encuentran en la tarea de rescatar a unos astronautas en una situación de peligro, misión en la que Jean Grey tendrá un papel crucial.

Tras la premiere del filme, que también cuenta con la participación de James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence y Jessica Chastain, entre otros actores, los medios especializados que acudieron a verla ya dieron su veredicto, y parece que no han salido satisfechos de la sala. Revisemos algunas de las críticas.

1. LEAH GREENBLATT de Entertainment Weekly: “Dark Phoenix surge de las cenizas de la tonta y exagerada ‘X-Men: Apocalipsis’ estrenada en 2016, no como un pájaro libre exactamente, pero es mejor de lo que vino antes”.

2. BRIAN TRUITT de USA Today: “Si esto es realmente el final, Dark Phoenix termina la saga cinematográfica de X-Men a medias”.

3. TODD MCCARTHY de The Hollywood Reporter: “Comparada con las conclusiones de otras franquicias importantes (la más reciente es ‘Avengers: Endgame’) esta parece claramente de ligas menores. Los hombres que han anclado la mayoría de las historias de X-Men están perdiendo el tiempo aquí, y si bien el dilema central de Jean es ciertamente bastante dramático y está más estrechamente vinculado con las acciones de otras dos mujeres, lo que debería haberse registrado como genuinamente poderoso, se desempeña en una forma bastante discreta”.

4. IAN FREER de Empire Magazine: “Dark Phoenix plantea un escenario interesante: ¿cómo tratar a un familiar disfuncional y peligroso? Y Kinberg y su elenco en la primera mitad, al menos, me dan la idea de un buen drama, interpretando matices que los personajes nunca antes habían mostrado”.

5. DAVID EHRLICH de IndieWire: “Dark Phoenix es una tormenta perfecta de sin sentido. La película no solo arroja la batuta entre generaciones y no logra avanzar de manera significativa la historia general de la serie, sino que también parece que no lo intenta. No solo destruye el arco narrativo del material de origen, sino que también hace todo lo posible para aplanarlo. No solo desperdicia un excelente reparto en un guion que reduce todos sus personajes a construcciones básicas, sino que también los pone a merced de un director novato que ni siquiera sabe cómo hacer que se vean cool”.

6. PETER TRAVERS de “Rolling Stone”: “Dark Phoenix no solo apesta a lo grande; es la peor película de la serie X-Men. Esas son 12 películas desde el primer X-Men en el 2000. Incluso los puntos bajos de la serie, que es el Apocalipsis de X-Men, ofrecieron compensaciones. El Fénix oscuro yace allí como un pez moribundo, revoloteando inútilmente en tierra mientras espera la inevitable muerte de la luz”.

