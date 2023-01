'Star Wars: The Rise of Skywalker' mostró su primera escena LGBT, pero fue censurada. | Fuente: Disney

"Star Wars: The Rise of Skywalker", película con la que se cierra la saga de la familia Skywalker, cuenta con una escena en la que se ve a dos personajes del mismo sexo besándose, mostrando así a la primera pareja LGBT en el universo creado por George Lucas. Sin embargo, ese momento no se verá en todo el mundo, ya que fue censurada en Dubái y en el resto de los Emiratos Árabes Unidos.

CUIDADO: PELIGRO DE SPOILERS

La escena de "Star Wars: The Rise of Skywalker" muestra a dos personajes femeninos, miembros de la Resistencia, dándose un beso durante una celebración. Es una breve imagen; sin embargo, eso no evita que vaya a ser recortada en zonas como los Emiratos Árabes Unidos, donde la homosexualidad puede llegar a ser castigada con la pena de muerte.

Se espera que esta versión recortada sea la que se difunda en los países del Medio Oriente como Arabia Saudí o Catar, países donde también es castigada la homosexualidad.

'Star Wars: The Rise of Skywalker' ya se encuentra en la cartelera peruana. | Fuente: Disney

EL CASO DE CHINA

Al contrario que Oriente Próximo, en China la escena de "Star Wars: The Rise of Skywalker" ha podido pasar la censura del gobierno comunista. Según NBC News, la película ha podido verse sin cortes, dejando "perplejo" al público, al provocar divisiones entre los espectadores. La homosexualidad, bisexualidad y personas trans son temas tabú en el país asiático.

Aunque en China la homosexualidad no esté perseguida con penas de cárcel, la censura continúa eliminando referencias al colectivo LGBT en películas extranjeras. Por ejemplo, a "Bohemian Rhapsody" le eliminaron 10 minutos de metraje para poder proyectarla en cines.

La escena, al ser una secuencia tan breve, ha provocado algunos comentarios escépticos del colectivo, al considerarla una visibilidad "muy limitada". No obstante, la mayor parte de la recepción ha sido positiva.

Dirigida por J.J. Abrams, "Star Wars: The Rise of Skywalker" ─que ya se encuentra en cartelera─ está protagonizada por Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Carrie Fisher y Mark Hamill. (Europa Press)

