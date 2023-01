Jake Cannavale, actor de 'The Mandalorian', criticó fuertemente 'Star Wars: The Rise of Skywalker'. | Fuente: Disney+

Puede formar parte del universo "Star Wars", pero eso no quita que primero sea un fan. Un fan que demostró su completo disgusto ante la reciente "Star Wars: The Rise of Skywalker" a la que calificó como la "peor película" de la saga y un "fracaso absoluto". Estas palabras dichas por Jake Cannavale, actor de la serie "The Mandalorian", generaron revuelo entre los seguidores de la Fuerza.

A pesar de trabajar para la franquicia, ahora perteneciente a Disney, el artista no sintió ninguna obligación por hablar bien de la última cinta a cargo de J.J Abrams. Todo lo contrario, fue muy directo en demostrar su disgusto por la reciente trilogía, a través de su historias de Instagram.

"¡Estoy en el universo de 'Star Wars' ahora! Así que, seguro que no debería hablar mal del episodio IX ¿no?... Incorrecto", empezó Jake Cannavale, quien interpreta a Toro Calican, aspirante a cazarrecompensas, en un capítulo de "The Mandalorian" que transmite la plataforma Disney+.

"['Star Wars: The Rise of Skywalker'] Es sin duda la peor película de Star Wars. Un p*** fracaso [...] Ha hecho que toda la nueva trilogía sea completamente inútil. Había más agujeros en la trama que trama [...] Fue peor que 'La amenaza fantasma' y 'The Last Jedi' juntas", continuó en sus historias de Instagram.

NO QUIERE FORMAR PARTE DE LAS PELÍCULAS

Ante sus declaraciones, muchos seguidores cuestionaron la posición del actor que es hijo del reconocido intérprete Bobby Cannavale. Cuando un fan de la saga de George Lucas le preguntó si estaría igual de molesto si le hubiesen ofrecido un papel en la película contestó: "Honestamente, creo que estaría más enojado. Obviamente no puedo hablar en nombre del elenco. Para algunos actores esto es solo un trabajo y tal vez estén felices de estar trabajando. A lo mejor son fans de este nuevo 'Star Wars'", sostuvo.

Jake Cannavale, que participó en la serie "The Mandalorian", admitió que desde niño ha sido fan de la saga de Lucas. Por lo que se sintió decepcionado ante la "holgazanería" que encuentra en la nueva trilogía que termina con "Star Wars: The Rise of Skywalker".

"También un poco enfadado por que puedan tomar el control de la franquicia [Disney compró los derechos de LucasFilm] como si dijesen: 'no nos gusta el final con el que todos han estado de acuerdo durante épocas, ¡cambiémosle!'", señaló para terminar con una dura conclusión para la franquicia: "Personalmente, me sentiría deprimido de formar parte de la nueva película de 'Star Wars'". Las historias de sus publicaciones ya no están disponibles. (Con información de Europa Press)

Te sugerimos leer