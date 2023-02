La relación entre Peter Parker (Tom Holland) y MJ (Zendaya) alcanza un nuevo nivel en 'Spider-Man: Far From Home'.

Luego del impacto de "Avengers: Endgame" en los fanáticos de los superhéroes, era normal que la expectativa por la siguiente ─y última─ película de la Fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel caiga un poco. Es lo que ha sucedido con "Spider-Man: Far From Home", cinta que ha sabido aprovechar este bajón para sorprender a los seguidores de Marvel.

Antes de continuar, debemos decir que a continuación vienen spoilers de "Spider-Man: Far From Home".

Jake Gyllenhaal interpreta al villano Mysterio en la cinta.

Las dos escenas post-créditos de "Spider-Man: Far From Home" han significado sorpresivos golpes, el primero quizás de nostalgia, pues presenta nada menos que al actor J.K. Simmons volviendo a interpretar a J. Jonah Jameson, el director del "Daily Bugle", el periódico en el que trabajaba Peter Parker en la trilogía de Sam Raimi que protagonizó Tobey Maguire junto con unos jóvenes Kirsten Dunst y James Franco.

J.K. Simmons vuelve a interpretar a este personaje luego de 12 años. La primera vez que lo hizo fue en la primera cinta de Spiderman de la trilogía de Raimi, en 2002, en lo que sería... ¿otro universo cinematográfico? ¿Qué significa esto para nuestro Spider-Man?

LA PRIMERA ESCENA POST-CRÉDITOS

Justo cuando vemos a Spider-Man (Tom Holland) y MJ (Zendaya) balancearse por primera vez a través de los edificios de Manhattan, llega el primer impacto. En una pantalla gigante, aparece J. Jonah Jameson (J.K. Simmons) prácticamente acusando a Spider-Man de ser el enemigo y de haber provocado la destrucción en Europa, así como realzando a Mysterio (Jake Gyllenhaal) como el verdadero héroe.

Para esto presenta un video, evidentemente manipulado por Mysterio, en el que se ve a Peter Parker con el traje de Spider-Man ordenando un ataque, en lo que vendría a ser una crítica a lo que ahora son las 'fake news' o noticias falsas.

Eso no es todo, porque el video falso termina con Mysterio revelando al mundo la verdadera identidad de Spider-Man.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO?

Hasta ahora, en el Universo Cinematográfico de Marvel los superhéroes no habían tenido problemas en revelar sus identidades. Recordemos a Robert Downey Jr. en "Iron Man" (2008), quien termina anunciando que él es el hombre de acero. No obstante, la esencia de Spider-Man tiene que ver con que Peter Parker trata de llevar una vida normal mientras lidia con su identidad de superhéroe.

Revelar que Peter Parker es Spider-Man ha tenido consecuencias en los cómics, en historias como Civil War, pero en el Universo Cinematográfico parece ser un trampolín, pues también jugaron con la idea en "Spider-Man: Homecoming" (2017): cuando el Buitre (Michael Keaton) es apresado, otro potencial enemigo (¿Escorpión?) intenta hacer que le revele la identidad de Spider-Man. Aunque no lo hace en su momento, el hecho de que se revele por fin en esta escena post-créditos, tendría como fin que se lleve la historia de la siguiente secuela a otro nivel.

¿Alguien dijo los Seis Siniestros? Ya tenemos al Buitre, a Escorpión y a Mysterio.

En 'Spider-Man: Far From Home' Peter Parker debe recurrir a un traje negro.

Sin embargo, lo más importante de "Spider-Man: Far From Home" es que en la película se mencionó por primera vez la palabra "multiverso". Ya la habíamos escuchado de parte de Mysterio en los avances, pero, si han visto la película, sabrán que todo resulta ser una mentira de parte del personaje de Jake Gyllenhaal.

La aparición de J. Jonah Jameson coloca nuevamente sobre la mesa esta discusión, a pesar de que ya habíamos enterrado la historia de los "multiversos". Tenemos más preguntas que respuestas: ¿El Spider-Man de Tom Holland está en el mismo universo que el Spider-Man de Tobey Maguire? ¿El J. Jonah Jameson que vimos en "Far From Home" es el mismo que vimos en la trilogía de Sam Raimi? Por otro lado, en el peor de los casos, la pregunta sería... ¿Se trata del cameo de J.K. Simmons solo un guiño a la nostalgia a la trilogía original?

LA SEGUNDA ESCENA POST-CRÉDITOS

Esta escena es la más fuerte en materia de remover los cimientos del Universo Cinematográfico de Marvel. Benditos aquellos que vieron "Spider-Man: Far From Home" sin haber sido spoileados. Al final de la cinta, nos damos cuenta que los Nick Fury y Maria Hill que vimos durante las más de dos horas en el cine no eran los reales. Eran Skrull que habían adaptado sus formas y los habían reemplazado para aquella misión mientras el verdadero Nick Fury (Samuel L. Jackson) se relajaba en lo que parece ser una nave en el espacio. Pero la cosa se pone más oscura.

Ya que la relación entre Nick Fury y los Skrull comienza en los años noventa ─tal como vimos en "Capitana Marvel"─... ¿quién nos asegura que el Nick Fury que vimos en alguna de las películas del Universo Cinematográfico de Marvel sea realmente Nick Fury y no un Skrull tomando su lugar? La paranoia total.

Gran jugada de Marvel con el final de "Spider-Man: Far From Home" y todo el material que nos han dado para especular. Faltan varias películas antes de tener otra vez al Hombre Araña de regreso, pero todo indica que trabajando lento y seguro, se construirá nuevamente la historia que desembocó en "Avengers: End Game". Hay esperanza.

