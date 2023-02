Productora de 'Spider-Man: Far From Home explica por qué retrasaron icónica escena de Peter Parker | Fuente: Marvel Studios

"Spider-Man: Far From Home" ha llegado para satisfacer a todos los seguidores del superhéroe arácnido. El personaje interpretado por Tom Holland en el Universo Cinematográfico de Marvel apareció por primera vez en "Capitán América: Civil War" (2016) ─en Berlín─, llegó al espacio en "Infinity War" y merodeó por Brooklyn en su primera cinta en solitario, "Spider-Man: Homecoming", pero ahora ahora no lo habíamos visto balancearse en Manhattan.

Ese momento llegó en "Spider-Man: Far From Home", pero tuvimos que esperar hasta el final de la película en la que comparte roles con Jake Gyllenhaal para ver a Peter Parker y MJ (Zendaya) colgándose de los edificios de la Gran Manzana. Nueva York, específicamente Manhattan, es el vencindario en el que históricamente Spider-Man suele moverse con la mayor confianza.

Pero... ¿por qué esperaron tanto para mostrar al personaje haciendo esta icónica acción?

La respuesta la tiene Amy Pascal, productora de "Spider-Man: Far From Home". Ella explicó por qué tomó cinco apariciones para que Peter Parker, Spider-Man, se balanceara por los edificiones de Manhattan.

"Ese era el diseño. Que lo viéramos al final, porque teníamos reglas acerca de nunca mostrarlo balanceándose en Nueva York, desde 'Homecoming' al principio, cuando Kevin [Feige, director de Marvel Studios] y yo comenzamos a hablar acerca de hacer esto juntos", explicó la mujer de cine.

Todo indica que, como es usual en Marvel/Disney, hicieron esperar a los fanáticos por aquel momento en el que por fin Peter Parker se balancea a través de las calles de Manhattan.

"Finalmente logramos algo maravilloso al verlo balancearse sobre la ciudad de Nueva York. ¿No es maravilloso?", finalizó Pascal.

