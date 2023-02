Joker bate nuevo récord de recaudación en EE.UU. | Fuente: Warner Bros.

"Joker" repitió como número uno, por segunda semana, en los cines de Estados Unidos. Según el portal especializado Box Office Mojo, ingresó US$ 55 millones en los mercados de EE.UU. y Canadá.

En total, la cinta (protagonizada por Joaquin Phoenix) ya cuenta con US$ 192 millones recaudados en Estados Unidos y US$ 543 millones alrededor del mundo. Con la primera cifra, publicada por el portal Deadline, el filme bate el récord de la recaudación consecutiva más alta de octubre en EE.UU., que antes le perteneció a "Gravedad" (2013).

"Joker" también se consagra como la película más taquillera en la carrera de Phoenix, por encima de "Gladiador" (2000), que recaudó US$ 460 millones en la taquilla mundial.

Impulsada por el enorme trabajo de Joaquin Phoenix, que suena como favorito al Oscar al Mejor Actor, pero también arrastrando una notable polémica por las críticas que la acusan de alentar la violencia, la cinta de Todd Phillips ahonda en los orígenes del gran enemigo de Batman.

'Joker' se convirtió en la película más taquillera en la carrera de Joaquin Phoenix, por encima de 'Gladiador' (2000). | Fuente: AFP

LA TAQUILLA

Después del "Joker", el segundo puesto de la taquilla de Estados Unidos fue para "Los locos Addams" ─con las voces de Charlize Theron, Chloë Grace Moretz y Oscar Isaac─ que superó las previsiones de los expertos y consiguió US$ 30,3 millones en su primer fin de semana en los cines.

Por su parte, "Gemini Man", del director Ang Lee y con Will Smith al frente del elenco, recaudó US$ 20,5 millones, un dato inferior a lo anticipado por los especialistas y escaso para una superproducción de US$ 138 millones de presupuesto.

Por su parte, la película de animación "Abominable" se anotó US$ 6,2 millones. Una cinta sobre un joven e inseguro Yeti que se pierde en las calles de una metrópoli de China hasta que Yi, una adolescente que sueña con llegar al monte Everest, lo encuentra en su edificio y decide emprender un viaje junto a él para reunirlo con su familia.

Por último, "Downton Abbey" ingresó US$ 4,9 millones. Con actores de la serie homónima como Maggie Smith, Hugh Bonneville o Michelle Dockery, entre otros. (Con información de EFE y Europa Press)

