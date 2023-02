'Joker', protagonizada por Joaquin Phoenix, ya está en salas peruanas. En el estreno, convocó a más de 120.000 personas. | Fuente: New Century Films

Todd Phillips es conocido por ser uno de los reyes de la comedia, pero su última cinta "Joker" destaca por su oscuridad. El director de "¿Qué pasó ayer?" narra cómo Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) se convierte en uno de los villanos más conocidos del cómic y el cine. Él brindó algunos detalles de la película que se acaba de estrenar en las salas peruanas.

¿De dónde te vino la inspiración para rodar "Joker"?

De ese cine de los 70 que analizaba los personajes a fondo. Lo que yo he querido hacer con Joker es contar su origen y quién es en realidad. Y aunque la acción tiene lugar a finales de los 70 o comienzos de los 80, trata temas que son de actualidad.

Joaquin Phoenix lleva a cabo una interpretación memorable del personaje.

En efecto, si vemos la lista de actores que se han metido en este personaje, como Jack Nicholson, Heath Ledger y Jared Leto, lo que tienen en común es que son valientes. Y lo mismo se puede decir de Joaquin Phoenix. Yo lo quise para este rol precisamente por eso, porque siempre lo da todo. Seguro que no fue fácil para él seguir esas grandes interpretaciones, pero al final hizo un enorme trabajo. De hecho, creo saber que sería difícil fue una de las cosas que le animó a hacerlo. Le gustan los retos.

La interpretación de Joaquin Phoenix en 'Joker' ha sido voceada para el Oscar. | Fuente: AFP

Acostumbrado a rodar comedia, ¿dirías que llevas a cabo un salto grande en tu carrera con "Joker"?

Sí, aunque mis comedias también tienen sus lados oscuros. Por eso creo que mi evolución hacia esta película no representa un salto tan grande, aunque evidentemente hay un cambio de género ya que "Joker" no es una comedia sino más bien una tragicomedia. El problema es que no es fácil rodar comedias hoy en día porque los tiempos no te lo permiten, ya que hagas lo que hagas parece que vas a ofender a alguien.

¿Estás adaptando a la gran pantalla algún cómic en concreto?

No nos basamos en ningún cómic en concreto, aunque evidentemente sacamos mucha información de los cómics, ya que el protagonista es Joker y la acción transcurre en la ciudad de Gotham. (Europa Press)

Te sugerimos leer