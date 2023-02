'Joker' ya está en cartelera. El nombre de Joaquin Phoenix ya suena fuerte como competidor al Oscar. | Fuente: New Century Films

Las cifras le están sonriendo al "Joker". La polémica cinta, protagonizada por Joaquin Phoenix, superó las expectativas en su estreno en Perú. En sus fechas de pre-estreno y estreno, convocó a más de 120.000 espectadores a los cines, de acuerdo a Warner Bros. De esta manera, obtuvo el 89% del market share.

Si hablamos de recaudación en la taquilla, está dominando los mercados internacionales (fuera de Norteamérica) donde sumó US$ 24.6 millones, en 47 mercados. Los mejores números los encontró en Corea del Sur con US$ 2.3 millones, Rusia con US$ 1.8 millones (en 1,907 salas de cine) y Australia con US$ 1.5 millones (en 556 cines).

Si hablamos de Latinoamérica, Brasil recaudó US$ 1 millón para el "Joker", convirtiéndose en el mejor estreno del año para una cinta de Warner Bros. Este 4 de octubre, el filme ganador en la Mostra de Venecia se lanza en otros 26 mercados (como Estados Unidos, Japón, México y España).

En su pre-estreno en Norteamérica, sumó US$ 13.3 millones. Se trata de la mejor cifra desde el estreno del live action de "El rey león" (US$ 23 millones) y se prevee que consiga un debut entre US$ 80 millones y US$ 90 millones.

"Joker", protagonizada por Joaquin Phoenix cuyo nombre ya se vocea para el Oscar, plantea una nueva historia de origen sobre el enemigo de Batman. Un fallido comediante de stand-up que se convierte en un criminal psicópata. La violencia en la historia ha hecho que surja una controveria a su alrededor.

Sin embargo, el estudio Warner Bros. fue tajante al respecto: "No se equivoquen: ni el personaje ficticio Joker ni la película respaldan la violencia del mundo real de ningún tipo. No es la intención de la película, los cineastas o el estudio hacer de este personaje un héroe".

MEJORES ESTRENOS PERÚ

Si bien "Joker" tuvo un buen debut en Perú, la película no llegó a ocupar un lugar entre los cinco estrenos más exitosos de la cartelera local. Este es el ránking:

1. "Avengers: Endgame" (435,800 personas).2. "Avengers: Infinity War" (291,629 personas).3. "Dragon Ball Super: Broly" (257,420 personas).4. "Rápidos y Furiosos 8" (245,680 personas).5. "Asu Mare 2" (202,485 personas).

