"Frozen 2", que ya se encuentra en las carteleras peruanas, arrasó en la taquilla durante su fin de semana de estreno. La secuela de Walt Disney Studios arrancó de forma inmejorable amasando más de US$ 350 millones en todo el mundo en sus primeros días en cartelera.

En el principal mercado, Estados Unidos, donde la primera "Frozen" aterrizó en los cines antes del Día de Acción de Gracias de 2013 y recaudó US$ 93 millones, la nueva aventura de Elsa, Anna, Olaf y compañía ha abierto con US$ 127 millones.

Como número uno indiscutible, la película familiar también arrasó en España donde se estrenó con más de cinco millones de euros, según datos de Comscore, es decir unos US$ 5.507 millones.

Con este arranque parece más que probable que "Frozen 2" supere en taquilla la marca de la primera entrega de "Frozen" que es la segunda película de animación más taquillera de la historia con US$ 1.276 millones. Se convertiría así en la sexta película de Disney que supera la barrera de los US$ 1.000 millones este año, algo que ya han conseguido "Avengers: Endgame", "El rey león", "Capitana Marvel", "Aladino" y "Toy Story 4".

ELSA NO NECESITA PAREJA

A la hora de lanzarse a dar continuidad a la historia de Elsa, Anna y compañía; la clave siempre fue encontrar la historia correcta que encajara con los protagonistas.

"Hemos querido que los personajes maduren y ahora que muchos de los espectadores de la primera película han crecido pueden verse también reflejados en ellos", explicó Peter Del Vecho, productor de "Frozen 2" a CulturaOcio.com.

Elsa ─convertida en una de las favoritas de Disney─ vuelve a ser el centro del filme. Es que su poder ha roto barreras dentro y fuera de la pantalla con esas imágenes de niños disfrazados de princesas junto a sus padres.

Y ante el reclamo de muchos fans que piden una pareja ─príncipe o princesa─ para Elsa, es tajante: "Su viaje no es sentimental, no es amoroso. Ella no necesita un romance para completarse. Lo que busca es entender sus poderes, descubrir sus orígenes y su lugar en el mundo". (Europa Press)

