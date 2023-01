'Avengers: Endgame' regresa este jueves 27 de junio a las salas de cine con la consigna de superar a 'Avatar' como la cinta más taquillera de la historia del cine. | Fuente: Marvel Studios

La película “Avengers: Endgame”, que batió todos los records en el mercado peruano, será reestrenada en las salas de cine con un contenido adicional: como los comentarios de Anthony Russo, uno de los directores de la cinta y un adelanto de "Spider-Man: Far from home".

Como recordamos, la película en su versión original tiene una duración de 181 minutos, sin contar con escenas post-créditos. Este re-estreno contará con 8 minutos inéditos de escenas que sorprenderán a los espectadores.

La trama se desarrolla después de los devastadores eventos de "Avengers: Infinity War" (2018), el universo está en ruinas. Con la ayuda de los aliados sobrevivientes, los Vengadores tratarán de deshacer las acciones de Thanos y restaurar el orden del Universo.

Muy bien recibida por la crítica y por el público ha superado todos los récords de audiencia a nivel mundial. Resuelve las 22 películas que corresponden a las tres primeras fases del Universo Cinematográfico de Marvel.

El reestreno de la cuarta entrega de los Vengadores ya está disponibles en las diversas cadenas de cine de todo el Perú. Revise los horarios y funciones disponibles en las webs o aplicativos móviles de su preferencia.

LA PELÍCULA MÁS TAQUILLERA DE LA HISTORIA

"Avengers: Endgame", la cuarta entrega de los Vengadores de Marvel, está muy cerca de alcanzar a la película más taquillera de la historia del cine "Avatar" (2009).

En sus dos primeras semanas de estreno, la última entrega del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) logró superar los US$ 2 mil millones de recaudación y, con el pasar de las semanas, consiguió desplazar en posición a “Titanic”, "Avengers: Infinity War” y “Star Wars: El despertar de la Fuerza” y “Jurassic World”.

Actualmente, la película de los hermanos Russo se ha convertido en la segunda más taquillera de todos los tiempos. Ya tiene recaudado US$ 2.750 millones y necesita menos de US$ 37 millones para superar a "Avatar", que aún se encuentra en el primer lugar con US$ 2.788 millones recaudados a nivel mundial.

Vale mencionar que “Avengers: Endgame” ya ha superado la taquilla de “Avatar” en Estados Unidos, al sumar US$ 824 millones. Pero el objetivo no queda ahí, pues la meta es ocupar el primer lugar a nivel mundial y, para ello, necesitará un esfuerzo extra.

La comunidad de fans de la cuarta entrega de los Vengadores de Marvel deberá acudir a las salas de cine para el reestreno de la cinta para lograr desplazar al largometraje dirigido por James Cameron.

