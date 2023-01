Cuando el cuerpo reconoce la espiga, el virus empieza a replicarse, precisó el doctor Huerta. | Fuente: Flickr

Esta mañana, en el programa Encendidos, el doctor Elmer Huerta comentó a detalle la nueva variante del coronavirus, aparecido en el Reino Unido a mediados de setiembre.

Al respecto, el consejero médico de RPP Noticias explicó que no se trata de una “especie mutante super agresiva y más letal”, y que no hay evidencia de que no responda a las vacunas creadas.

Para entender cómo actúa esta nueva mutación es necesario hablar de las espigas, la suerte de “patitas” que posee el virus. Estas tienen una doble función: por un lado, funcionan como una llave, ya que abren la puerta de las células y permiten que el virus entre. La otra función es la que irrita al cuerpo y desencadena que se levanten las defensas en una persona.

Cuando el cuerpo reconoce la espiga, explica el doctor Huerta, el segmento receptor RBD es el que está alerta. Al no nacer o morir, el virus busca cómo reproducirse y se apodera del aparato de reproducción celular, llegando a las vías respiratorias para replicarse.

En cada persona, el virus hace cientos de millones de copias y ninguna es igual a la anterior. Esto tiene como consecuencia cambios en la estructura genética, pues todo el tiempo está mutando.

“En esta nueva variante, además de esos cambios mínimos, la espiga ha presentado 17 cambios de un momento a otro, ninguno en la sección RBD. Todos son en la punta de la espiga, en la parte de la célula”, sostiene Huerta,

Es por esta razón que se presume que esta variante ingresa más rápido en el cuerpo de las personas, sin embargo, no produce una enfermedad más agresiva. Además, de acuerdo con el más reciente artículo de la revista Ciencia, esta variante se descubrió el 20 de setiembre, cuando explicaba el 26% de los casos. Ya para el mes de octubre, el 60% de los casos respondía a la nueva variante.

