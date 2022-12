Por su forma, son llamados así, aunque no sean tornados en sí. | Fuente: Twitter (@nevada_traveler)

Este domingo, un raro "tornado de fuego" fue registrado en California, Estados Unidos, aumentando una catástrofe más a este convulsionado 2020.

Loyalton, una ciudad al norte del estado, está sufriendo este atípico fenómeno en medio de un gran incendio que ya ha devorado 8 000 hectáreas de bosque del lugar.

"No es como un típico tornado que sucede, después se aclara y uno va a investigar de manera segura. En este caso, hay un enorme incendio forestal en el mismo lugar, por lo que la logística es mucho más complicada", mencionó la meteoróloga de Nevada, Dawn Johnson, a The New York Times.

Los testigos de este fenómeno compartieron imágenes del tornado en Internet:

El tornado de fuego no es un tornado en sí, ya que no existe una inestabilidad atmosférica que provoque el movimiento vertical del aire. Según LiveScience, se asemejan más a los torbellinos o “remolinos de polvo” que se forman en días calurosos y soleados, cuando el suelo calienta el aire cercano.

A medida que el aire caliente se eleva desde el suelo, forma columnas verticales o "chimeneas" hasta que se vuelve menos denso, se enfría y luego se disipa a mayores altitudes. A medida que entra más aire caliente en la columna ascendente, comienza a girar en un vórtice.

Estos vórtices son creados por el momento angular de los fluidos (líquidos o gases como el aire). El impulso angular dicta que a medida que un objeto se acerca al centro de rotación, se acelera.

Un tornado de fuego, en vez de levantar arena, tierra, hojas o cualquier objeto propio de un tornado convencional, levanta brasas, cenizas, gases ardientes y escombros inflamables, creando una aterradora torre de llamas que puede extenderse cientos de metros en el aire.

Otro ejemplo cercano de ello ocurrió a inicios de año en Australia, en medio del gran incendio que asoló al territorio oceánico.

Los bomberos aún luchan por apagar el fuego de este gran incendio en Estados Unidos.

