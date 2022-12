Es posible que la vida extraterrestre maneje tecnología distinta a la nuestra. | Fuente: AFP

Un grupo de científicos examinó unas 10 millones de estrellas en búsqueda de tecnología extraterrestre, pero no encontró ninguna señal de ello.

Utilizando el Murchison Widefield Arraw (MWA) compuesto por 4096 antenas ubicadas en Australia, Cheoa Tremblay, astrofísica del Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) y Stephen Tingay, del Centro Internacional de Investigación de Radioastronomía, escanearon esta inmensa cantidad del universo, pero no pudieron encontrar ninguna evidencia de alienígenas.

El estudio, publicado en Publication of the Astronomical Society of Australia, refiere que los científicos utilizaron el MWA para intentar captar las transmisiones de radio de alguna sociedad extraterrestre. Sin embargo, el hecho de no poder encontrar ninguna no descarta la vida extraterrestre, sino que, si existe, está en otro lugar o posee tecnología muy distinta a la nuestra.

“Buscar firmas tecnológicas es asumir que la civilización [tiene] una tecnología similar a la nuestra”, menciona Tremblay.

Después de escuchar la región de Vela durante 17 horas, no se detectaron señales desconocidas. Si bien la encuesta pudo capturar más de 10,3 millones de fuentes estelares y contenía seis exoplanetas conocidos (es probable que existan muchos más en la región), el equipo señala que fue como tratar de encontrar algo en un océano, pero solo estudiando "un volumen de agua equivalente a una gran piscina en el patio trasero".

Es posible que la vida inteligente no haya desarrollado la capacidad de comunicarse a través de señales de radio, señala la autora. Parte de su trabajo también examina de dónde provienen las moléculas simples necesarias para la vida y cómo podríamos ser capaces de detectarlas: "Si podemos encontrar señales de estas moléculas, puede ser señal de vida extraterrestre".

Hace poco, investigadores publicaron un "gran avance" que podría ayudar a reducir la búsqueda de vida inteligente en nuestra galaxia. Los astrónomos, de la Universidad de Manchestor y la colaboración Breakthrough Listen , volvieron a analizar los datos y establecieron nuevas restricciones en las transmisiones de radio provenientes de la Vía Láctea. Las nuevas restricciones nos ayudan a identificar más claramente dónde deberíamos estar escuchando: los nuevos datos muestran que menos del 0.04% de los sistemas estelares podrían albergar una civilización alienígena con tecnología que pudiéramos detectar.

