6.7 millones de especies podrían preservar su ADN de esta forma. | Fuente: NASA

Científicos de la Universidad de Arizona han propuesto crear un “arca de Noé” en la Luna para preservar el esperma, los óvulos y semillas de 6.7 millones de especies de la Tierra.

Los investigadores consideran que 33 millones de muestras permitirían crear una “copia de seguridad” en la Luna con el fin de preservar la vida presente en el planeta.

De acuerdo con el estudio presentado, “la Tierra es un entorno volátil” y casos como la erupción del volcán Toba hace 75 mil años pueden poner en peligro la vida.

¿Cómo se lograría?

Los científicos consideran que estas muestras pueden esconderse de manera segura en túneles y cuevas ahuecadas esculpidas por la lava en la Luna.

La Luna fue la elección obvia para un arca fuera del mundo por una razón principal: es solo un viaje de cuatro días desde la Tierra, lo que significa que transportar las muestras es mucho más fácil que llevarlas a Marte. La construcción de un arca en órbita alrededor de la Tierra tampoco es lo suficientemente segura debido a la inestabilidad de la órbita, explicaron a Space.com.

El arca propuesta incluiría dos secciones principales por encima y por debajo del suelo. Las muestras genéticas se guardarían en módulos de crioalmacenamiento dentro de los tubos de lava que estarían conectados a la superficie mediante ascensores. En la superficie, una matriz de comunicaciones y paneles solares permitirían que el arca se mantuviera de manera autónoma y una esclusa de aire permitiría visitantes humanos.

Concepto de las instalaciones en la Luna. | Fuente: Universidad de Arizona

Construir el arca sería un gran desafío logístico, pero las próximas misiones lunares de la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) sentarán las bases para este tipo de proyectos de construcción.

Basándose en algunos "cálculos rápidos", el investigador principal, Jekan Thanga, dijo que no es tan abrumador como puede parecer. Transportar alrededor de 50 muestras de cada una de las 6,7 millones de especies requeriría alrededor de 250 lanzamientos de cohetes. Se necesitaron 40 lanzamientos de cohetes para construir la Estación Espacial Internacional.

“Lo que me asombra de proyectos como este es que me hacen sentir que nos estamos acercando a convertirnos en una civilización espacial, y a un futuro no muy lejano donde la humanidad tendrá bases en la Luna y Marte”, dijo Álvaro Díaz Flores Caminero, estudiante de doctorado de la Universidad de Arizona que lidera el análisis térmico del proyecto. "Los proyectos multidisciplinarios son difíciles debido a su complejidad, pero creo que la misma complejidad es lo que los hace hermosos".

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.

Te sugerimos leer