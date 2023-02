'Fugitivo': así es llamado el creador de contenidos tras su polémico video. | Fuente: Twitter

El youtuber que ingresó a las instalaciones de SpaceX el mes pasado está siendo buscado por la policía de Texas.

El alguacil del condado de Cameron, Eric Garza, compartió el lunes un aviso policial en la que se emitía una orden de arresto contra el youtuber, cuyo nombre es Caesar L. Galaviz, por “por ir intencionalmente a la propiedad de SpaceX sin su consentimiento”.

Garza dijo que la última ubicación conocida de Galaviz fue Conroe, Texas.

Lo hizo “sin mala intención”

Galaviz ingresó a las instalaciones de Boca Chica, Texas, cuando SpaceX se encontraba haciendo los preparativos para el lanzamiento del prototipo SN11 de la nave Starship, la que la compañía espera llevar a la Luna y Marte, y que terminó explotando.

El SN11 se encontraba sobre pilares, pero el youtuber logró ingresar hasta debajo de ella, pudiendo dar imágenes de sus motores y más detalles de esta parte.

Galaviz luego eliminó el video, que obtuvo cinco me gusta y 100 no me gusta, pero otra cuenta de YouTube volvió a subir la grabación el 31 de marzo.

Cuando se volvió viral, el creador de contenidos publicó un video de disculpa el 1 de abril y dijo que sus acciones eran "incorrectas" e "ilegales".

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.

Te sugerimos leer