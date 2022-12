Tatooine en la realidad: Túnez. | Fuente: NASA

El espacio no fue el mismo desde el nacimiento de Star Wars, la exitosa franquicia cinematográfica de George Lucas: millones de personas se interesaron en la astronomía con sus películas.

Este 4 de mayo, se celebra "el Día de Star Wars" y, en tal sentido, la NASA ha decidido homenajearla con algunos datos curiosos relacionados con los planetas ficticios y los lugares de la Tierra que le dieron vida.

Las locaciones originales

La agencia espacial compartió una imagen satelital en la que muestra las locaciones originales de grabación de Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza, la primera película de la saga que fue estrenada en 1977.

La fotografía se ha centrado en Túnez, país donde se recreó las escenas del planeta Tatooine, de donde provienen Anakin y Luke Skywalker.

“En la película, Mos Eisley era una ciudad portuaria polvorienta y bulliciosa ubicada en una llanura desértica. En el mundo real, se filmaron partes de varias escenas clave del puerto espacial en Ajim, un pueblo pesquero en la isla tunecina de Djerba. La isla (también llamada Jerba) está situada en el Golfo de Gabes en el Mar Mediterráneo”, menciona la agencia.

“El Operativo Land Imager (OLI) en Landsat 8 adquirió estas imágenes a todo color natural de Ajim el 4 de mayo de 2020. Si bien la resolución del sensor (30 metros por píxel) no es suficiente para distinguir fácilmente la cantina, que se encuentra justo al sur de donde se encuentran las carreteras C116 y C209”, prosigue.

"En las afueras del norte de Ajim, hay otro conjunto de Star Wars: la morada del desierto de Obi-Wan. Las escenas fueron filmadas en una antigua mezquita a lo largo del mar Mediterráneo, que todavía se mantiene, pero se ha convertido en un espacio de almacenamiento para equipos de pesca", finaliza la NASA.

La celebración del "día de Star Wars" en 4 de mayo se explica por el juego de palabras que se crea al pronunciar esta fecha en inglés. En ese idioma, 4 de mayo se pronuncia “May the fourth”, cuya sonoridad es muy parecida al famoso “may the force be with you”, es decir, “que la fuerza te acompañe”.

