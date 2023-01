El equipo de recuperación de la misión Soyuz el pasado viernes. | Fuente: Twitter

El director general de Roscosmos, Dmitry Rogozin, se burló este fin de semana de la empresa estadounidense SpaceX luego de una exitosa recuperación de las etapas de un cohete Soyuz que envió satélites a órbita.

El jefe espacial dio a entender que la compañía de Elon Musk no estaría a la altura de esta misión, comparándola con la explosión del prototipo Starship que busca viajar a Marte.

"Esto no es Boca Chica. Esto es Yakutia, y en invierno. El equipo en el área de caída de la segunda etapa de la misión One Web se desplegó dos días antes del lanzamiento de ayer. Temperatura: menos 52", escribió Rogozin en Facebook. "Me pregunto si el “suave” SpaceX es capaz de trabajar en tales condiciones".

El pasado viernes, el cohete Soyuz 2.1b se lanzó el país llevando una carga útil de 36 satélites OneWeb al espacio. Pese a la accidentada geografía de la zona llamada Yakutia, los propulsores y demás restos del cohete fueron recuperados exitosamente por el programa espacial ruso.

Rogozin ha tenido un año difícil. A medida que el Falcon 9 ha seguido alejando el negocio de lanzamiento comercial del cohete Proton de Rusia, el Crew Dragon de SpaceX también ha terminado con la necesidad de la NASA de comprar asientos en el vehículo ruso Soyuz para que sus astronautas lleguen a la Estación Espacial Internacional. Ahora, los lanzamientos se realizan desde el mismo Estados Unidos y la próxima Expedición 65 solo llevará rusos en su interior.

