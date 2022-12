Así será la Misión DESTINY +DLR de las agencias espaciales japonesa y alemana. | Fuente: Europa Press 2020 | Fotógrafo: DLR

Las agencias espaciales de Japón y Alemania, JAXA y DLR, lanzarán en 2024 una misión al asteroide Faetón, para indagar en cómo evolucionó el Sistema Solar y llegó la vida a la Tierra.

El acuerdo de cooperación para la misión DESTINY + (Demonstration and Experiment of Space Technology for INterplanetary voYage with Phaethon fLyby and dUst Science), fue firmado este 11 de noviembre.

El instrumento alemán DESTINY + Dust Analyzer (DDA) a bordo de la nave espacial japonesa examinará el polvo cósmico durante toda la fase de crucero a Faetón, con partículas de polvo que han escapado del asteroide y se miden en sus alrededores de particular interés para los científicos.

A mediados de 2024, está programado el lanzamiento de la nave espacial DESTINY + en un vehículo de lanzamiento Epsilon S desde el Centro Espacial Uchinoura en Japón, comenzando un viaje de cuatro años al asteroide Faetón. Se cree que este cuerpo celeste es el origen de una nube de polvo que orbita alrededor del Sol, que hace llover una lluvia de meteoros, conocidos como las Gemínidas, sobre la Tierra cada diciembre.

"Con una distancia mínima de aproximación de aproximadamente 21 millones de kilómetros, Faetón se acerca más al Sol que al planeta Mercurio", explica en un comunicado Carsten Henselowsky, Gerente de Proyectos de DESTINY + en la DLR.

"En el proceso, su superficie se calienta a una temperatura de más de 700 grados Celsius, lo que hace que el cuerpo celeste libere más partículas de polvo. El objetivo de la misión DESTINY + es investigar tales partículas de polvo cósmico y determinar si la llegada de polvo extraterrestre las partículas de la Tierra pueden haber jugado un papel en la creación de vida en nuestro planeta", añadió.

Durante su sobrevuelo, la nave espacial se acercará al asteroide a una distancia de aproximadamente 500 kilómetros, momento en el que el propio asteroide estará aproximadamente a 150 millones de kilómetros del Sol.

El instrumento clave de la misión es el instrumento de polvo alemán DDA. Este espectrómetro de masas de alta resolución recolectará y analizará partículas de polvo cósmico en las cercanías de Faetón durante el sobrevuelo y durante todo su viaje. Las medidas precisarán el origen de cada partícula de polvo.

De particular interés es la proporción de materia orgánica. Los científicos sospechan que los compuestos orgánicos y los elementos asociados, como el carbono, el bloque de construcción básico para todas las formas de vida en la Tierra, pueden haber sido entregados a nuestro planeta por tales partículas de polvo. Una cámara telescópica, TCAP, y una cámara multibanda, MCAP a bordo de la nave espacial van a observar la superficie del cuerpo celeste durante el sobrevuelo.

Con información de Europa Press

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.

Te sugerimos leer