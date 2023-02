Los relámpagos horizontales son más comunes de lo que se creía. | Fuente: AFP

Uno de los relámpagos más grandes de la historia ha sido captado gracias a satélites.

Debido a un nuevo estudio publicado en el boletín de la Sociedad Americana de Meteorología, se ha confirmado la existencia de una descarga eléctrica de hasta 500 kilómetros de longitud encima de los estados de Texas, Oklahoma y Kansas.

Los relámpagos de mesoescala (superiores a los 100 cien kilómetros) se mueven de forma horizontal en altitudes elevadas del espacio. El límite de ellos aún no se conoce.

La existencia de estas descargas de rayos se descubrió en 1950 y su estudio comenzó en 1989, con el descubrimiento de los sprites. Estos son destellos eléctricos brillantes a 50 a 90 kilómetros sobre la Tierra al interior de una serie de tormentas eléctricas.

El megadestello fue descubierto gracias a los satélites GOES 16 y GOES 17. Pese a la longitud, el grupo de científicos ha afirmado que es posible que existan fenómenos más largos, hablándose incluso de uno de 673 kilómetros de largo que se registró en Brasil a principios de este año, pero del cual no se especifica en el estudio.

