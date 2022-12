Reality pone al espacio al alcance de más personas. | Fuente: NASA

Un reality de Discovery Channel promete llevar a su ganador a la Estación Espacial Internacional, donde pasará 8 días.

‘Who Wants To Be An Astronaut?’ o ‘¿Quién quiere ser un astronauta?’ será un programa de ocho episodios, en el que estará en juego un asiento en la misión AX-2 de Axion Space, que se prevé se realice en 2022.

El programa promete “retos extremos” diseñados en base a los atributos más necesitados en los astronautas.

Los requisitos

A diferencia de convocatorias de la NASA, ESA y otras agencias espaciales, el reality no busca específicamente a personas con conocimientos de ciencias e ingeniería.

“Esta es una oportunidad para que la gente común pueda viajar al espacio y compartir la travesía con el mundo”, explica la convocatoria del programa.

Los participantes deben ser ciudadanos estadounidenses o residentes legales y tener más de 18 años. Se espera que tengan un buen físico, además de escribir y leer en inglés para el entrenamiento.

No es el primero

Una productora estadounidense también tiene un sitio en una misión de SpaceX a la Estación Espacial Internacional en 2023, que será disputado en un reality show. Se trata de Space Hero, del que no sabemos mucho desde el año pasado.

