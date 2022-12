Reportes de avistamiento desde aviones de combate no han podido ser aclarados por el informe | Fuente: AFP

“No hay, pero no sabemos qué es lo que hay”. Las fuerzas armadas y la inteligencia de los Estados Unidos emitirán un anuncio concluyente sobre el avistamiento de OVNIS reportados al Pentágono. El informe, de acuerdo con un reporte anticipado del New York Times, concluiría que no han logrado hallar evidencia de que los objetos voladores no identificados avistados por miembros de las Fuerzas Armadas sean, finalmente, naves extraterrestres.

El informe cubre un promedio de 120 reportes emitidos por pilotos de la armada entre noviembre de 2004 y marzo de 2015, comprobando con la bitácora de vuelos la presencia de estos elementos no identificados. El Gobierno determina que no hay evidencia de que sean naves extraterrestres, pero tampoco sabe explicar qué vieron los pilotos.

El New York Times recoge la historia de dos pilotos a bordo de aviones de combate del U.S.S. Nimitz frente a las costas de San Diego. Durante el vuelo, se encontraron “frente a una nave blanquecina y ovalada de tamaño similar que flotaba sobre el mar, que se agitaba de forma inusual”. David Fravor, uno de los pilotos, señaló al Times que el objeto “aceleró como nada que haya visto”. Remarcó que “no tenía plumas, alas ni rotores y superaba a nuestros F-18. Quiero volar uno”.

De acuerdo con el NYT, el informe debe incluir un análisis de los datos trabajados por el equipo investigador y organismos gubernamentales, y debería considerar la posibilidad de que algunos de estos fenómenos inexplicables puedan considerarse una amenaza a la seguridad estadounidense, y “si puede atribuirse a uno o más adversarios extranjeros”.

Una próxima versión no clasificada, que se espera que se publique en el Congreso antes del 25 de junio, presentará algunas otras conclusiones firmes, aunque los altos funcionarios informados sobre la inteligencia admitieron que la ambigüedad misma de los hallazgos no permitía que el gobierno descartara de que el fenómeno observado por pilotos militares podría ser una nave espacial extraterrestre.

